Secondo le ultime di Calciomercato l'Atletico Madrid avrebbe intenzione di offrire alla Juventus Alvaro Morata + 50 milioni di euro per arrivare a Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000. Inoltre il club bianconero non avrebbe abbandonato la pista che lo porterebbe a Thomas Partey, mediano in uscita dall'Arsenal.

Juventus, l'Atletico Madrid fa sul serio per Vlahovic: possibile offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di Morata

Negli scorsi giorni è iniziata a circolare un'indiscrezione che vorrebbe l'Atletico Madrid interessato al profilo di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus con il contratto in scadenza nel 2026.

Nella giornata di oggi arrivano nuove informazioni con i "Colchoneros" che già a gennaio potrebbero presentarsi alla Continassa con un'offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata. Quest'ultimo, autore di una partenza sprint con il club iberico (già 7 gol per lui in Liga), vedrà il suo contratto scadere con l'Atletico al termine della stagione 2024, motivo in più che starebbe spingendo la società spagnola ad inserirlo in una trattativa con la Juventus. I bianconeri, dal canto loro, avrebbero già cercato Morata nella scorsa estate per poi rinunciarvi a causa delle alte richieste economiche giunte da Madrid. Inoltre, l'aumento di stipendio che vedrà l'ingaggio di Dusan Vlahovic schizzare da 7 a 12 milioni potrebbe essere un problema ingestibile per gli attuali conti della società piemontese.

Insomma, tutti argomenti che renderebbero l'affare con Morata realizzabile.

Juventus, a gennaio si pensa sempre ad un centrocampista: resta calda la pista per Thomas Partey dell'Arsenal

A prescindere dal possibile scambio tra Vlahovic e Morata, la Juventus cercherebbe per gennaio anche un centrocampista e tra i nomi osservati da Giuntoli ci sarebbe sempre quello di Thomas Partey.

Il mediano dell'Arsenal avrebbe la volontà di cambiare aria e lasciare i "Gunners" per trovare una formazione che gli garantirebbe più spazio e continuità di gioco, fattori che la Juventus potrebbe assicurargli senza grandi ostacoli. Il problema più grande però resterebbe la richiesta economica dell'Arsenal, che per cedere Partey vorrebbe 30 milioni di euro.

Una somma proibitiva per le casse della società bianconera, specie se si considera il momento storico che sta attraversando il club. Da qui l'ipotesi che Giuntoli proponga un prestito con eventuale diritto di riscatto.