La Juventus a gennaio vorrebbe definire l'acquisto di uno o due centrocampisti, considerando le squalifiche di Pogba e Fagioli. Si è parlato molto sui media sportivi nelle ultime settimane dei possibili arrivi di Lazar Samardzic dell'Udinese o di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, che rimangono delle possibilità concrete, ma negli ultimi giorni arrivano anche delle indiscrezioni di mercato in merito a un interesse della società bianconera per il giocatore del Paris Saint Germain Fabian Ruiz. Lo spagnolo era stato portato al Napoli proprio da Cristiano Giuntoli e sarebbe pronto a valutare il suo approdo a Torino in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, uno su tutti la qualificazione alla Champions League).

Fabian Ruiz può approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista di qualità per il mercato di gennaio. Fra i tanti nomi seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Fabian Ruiz, spagnolo del Paris Saint Germain, trasferitosi nel club francese nel Calciomercato estivo del 2022 dal Napoli per circa 30 milioni di euro. Potrebbe approdare a Torino in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo al raggiungimento della qualificazione in Champions League). Lo spagnolo guadagna attualmente 6 milioni di euro a stagione. In questo inizio di stagione fino ad adesso ha disputato 10 incontri fra il campionato francese di Lingue 1 e la Champions League, segnando un gol e fornendo un assist.

La società bianconera valuta anche altri nomi per il centrocampo, ad esempio Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025 e valutato 40 milioni di euro, ma piace pure il centrocampista dello Strasburgo Habib Diarra, in scadenza nel 2027 e che la società bianconera aveva già valutato anche nel recente calciomercato estivo.

Il resto del mercato della Juventus: Vlahovic nel mirino del Real

La Juventus potrebbe fare anche delle cessioni importanti in questo calciomercato invernale. Se dovesse arrivare un'offerta da circa 75 milioni di euro potrebbe partire Dusan Vlahovic, che a giugno peserà a bilancio fra ingaggio e ammortamento un totale di 43 milioni di euro. Fra le società interessate ci sarebbe il Real Madrid, che cerca una punta.