L'Inter starebbe valutando per la prossima estate il nome di Artem Dovbyk, possente centravanti ucraino classe '97 che il Girona potrebbe cedere per 15 milioni di euro. Inoltre l'ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta, parlando all'evento Sport Movies & Tv ha confermato di seguire alcuni giocatori del Monza tra cui ci sarebbe Andrea Colpani, giovane esterno offensivo che piacerebbe però anche alla Juventus.

Inter, Dovbyk del Girona sarebbe finito nel mirino di Marotta per la prossima estate

L'Inter per la prossima estate potrebbe tornare in sede di Calciomercato con l'obiettivo di ringiovanire un reparto offensivo composto da due attaccanti ampliamente oltre i trenta anni come Arnautovic e Sanchez ed il nome osservato dall'ad Giuseppe Marotta per questo scopo sarebbe quello di Artem Dovbyk.

Il centravanti ucraino classe '97 fa attualmente parte della rosa del Girona, squadra di prima divisione spagnola con la quale ha messo a segno 6 reti e 3 assist nelle 14 partite disputate in tutte le competizioni. Numeri discreti che si vanno ad aggiungere ad una serie di caratteristiche fisiche come altezza e strapotenza muscolare che avrebbero catturato l'attenzione della società nerazzurra. L'Inter potrebbe dunque presentarsi dal Girona nel prossimo giugno con la volontà di intavolare una trattativa all'apparenza non semplice da concludere: Dovbyk è infatti legato alla compagine spagnola da un contratto che scadrà nel 2028 e la sua attuale valutazione, circa 15 milioni di euro, potrebbe crescere a seconda dei gol messi a segno nell'arco della stagione dall'ucraino.

Per questo motivo, l'Inter seguirebbe anche altri profili per il ruolo del centravanti come ad esempio Joshua Zirkzee del Bologna e Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord capace di andare in rete ben 15 volte in appena 12 partite giocate con la formazione olandese.

Marotta conferma l'interesse per Colpani del Monza, possibile duello di mercato con la Juventus all'orizzonte

L'Inter, oltre ad un attaccante centrale, per la prossima estate valuterebbe anche il profilo di un esterno con il nome di Andrea Colpani che piacerebbe particolarmente all'ad nerazzurro Giuseppe Marotta. Quest'ultimo, intervenuto all'evento Sport Movies & Tv ha detto dell'attaccante classe '99: "Col Monza abbiamo ottimi rapporti e loro hanno ottimi elementi all'interno della rosa, sia per le squadre di club sia per la nostra Nazionale.

Abbiamo buoni rapporti, se ci saranno cose concrete le svilupperemo più avanti".

Parole, quelle di Marotta, che lasciano aperto uno spiraglio su Colpani e si va verso un'asta di mercato con la Juventus. Anche la società bianconera infatti seguirebbe da tempo il talentuoso attaccante del Monza e lo avrebbe messo nel mirino per la prossima estate.