Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter valuterebbe per la prossima estate il nome di Isco, trequartista spagnolo del Real Betis che a giugno potrebbe liberarsi a parametro zero. La Juventus invece, già per gennaio potrebbe avere intenzione di intavolare una nuova trattativa con il Sassuolo per Domenico Berardi.

Inter, i nerazzurri guardano a Isco: lo spagnolo potrebbe liberarsi a giugno come parametro zero

L'Inter starebbe valutando per la prossima estate un colpo a effetto e il nome osservato dall'ad nerazzurro Giuseppe Marotta sarebbe quello di Isco.

Il trequartista spagnolo, dopo aver concluso nella scorsa estate la sua lunga esperienza con addosso la maglia del Real Madrid, ha poi scelto di vestire la casacca del Betis Siviglia, compagine che sta permettendo però al fantasista da Benalmádena di esprimersi con continuità. Isco ha però scelto di legarsi alla formazione guidata da Manuel Pellegrini per una sola stagione, quindi secondo alcune indiscrezioni provenienti proprio dalla Spagna, il classe '92 nel prossimo giugno potrebbe nuovamente tornare libero sul mercato. Qui entrerebbe in gioco l'Inter, che già da ora seguirebbe con attenzione gli sviluppi della vicenda: la società nerazzurra, qualora non ci fossero novità a riguardo per il rinnovo contrattuale di Isco, potrebbe cominciare ad intavolare una trattativa con l'entourage dell'iberico già da gennaio, per tentare di strappare un si anticipato al calciatore che poi arriverebbe a parametro zero nel successivo giugno.

Juventus, Domenico Berardi resta un obiettivo per il mercato di gennaio

La Juventus sta inanellando una serie di risultati che l'hanno portata al secondo posto in classifica e il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli starebbe pensando a Domenico Berardi come "colpo scudetto" da assestare per gennaio. Il laterale offensivo del Sassuolo, con il suo fiuto del gol e degli assist, andrebbe non solo a rimpolpare la rosa della "Vecchia Signora" ma permetterebbe al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri di poter impostare la squadra con un diverso modulo tattico.

Il problema di base della trattativa con il Sassuolo resterebbe però sempre lo stesso già emerso ad agosto, ossia la valutazione del calciatore: l'ad degli emiliani Giovanni Carnevali ha ribadito più volte di non voler far partire Berardi per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, una somma di cui difficilmente la Juventus potrebbe disporre in un'unica tranche. Ecco perché la speranza dei bianconeri sarebbe quella di convincere il Sassuolo ad accettare quantomeno un pagamento spalmato in più rate.