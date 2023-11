La presenza di Manuel Locatelli è il dilemma che tiene banco in casa Juventus in vista della gara contro l’Inter. Al momento il centrocampista è a forte rischio per la partita del 26 novembre, ma vuole esserci e ci sarebbe una piccola speranza di vederlo a disposizione di Massimiliano Allegri. In questi giorni il centrocampista farà dei provini in campo per capire come sta e soprattutto se riesce a giocare nonostante il dolore alla X costola. La sua presenza contro i nerazzurri sarà in dubbio fino all'ultimo. Nel frattempo mister Allegri deve valutare le alternative in caso di forfait: la pista più plausibile è quella che porta ad Adrien Rabiot, il quale potrebbe prendere le redini della cabina di regia accanto ai rientranti Weston McKennie e Fabio Miretti.

Allegri è chiamato a trovare una soluzione a centrocampo

Il centrocampo della Juventus è in emergenza in vista della gara control’Inter. Le soluzioni a disposizione di Allegri sono molteplici: la prima conduce alla conferma del 3-5-2 con Adrien Rabiot regista, la seconda opzione potrebbe essere un 3-4-3 con l’inserimento tra i titolari a centrocampo di Kenan Yildiz.

In ogni caso il tecnico livornese, in questi giorni, farà tutte le prove del caso visto che ormai il gruppo è al completo. Infatti sono rientrati tutti i nazionali e la preparazione tattica in vista della gara contro l’Inter è ormai entrata nel vivo.

Abbondanza in attacco per la Juventus

Se il centrocampo della Juventus è in emergenza, al contrario per Massimiliano Allegri, non si può dire lo stesso per l’attacco dove sono a disposizione tutti i giocatori: insomma il tecnico livornese ha dei "problemi abbondanza".

Al momento l’unico certo del posto sembra essere Federico Chiesa che è uscito rinfrancato dagli impegni con la nazionale italiana. Dopo la doppietta segnata in maglia azzurra contro la Macedonia del Nord, il numero 7 juventino vuole vivere una grande notte anche con la maglia della Juventus: Chiesa non ha mai segnato contro l’Inter e spera di riuscirci domenica 26 novembre.

Resta però, da capire chi sarà il suo partner d’attacco: il momento il ballottaggio è fra Moise Kean e Dusan Vlahovic. Ma non è del tutto da scartare l’ipotesi tridente qualora Massimiliano Allegri decida di far fronte all’emergenza centrocampo schierando solo due mediani e passando a un 3-4-3. Inoltre in panchina sarà a disposizione anche il polacco Arkadiusz Milik.