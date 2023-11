Secondo le ultime indiscrezioni di mercato uno degli obiettivi della Juventus per gennaio, Kalvin Phillips, sarebbe entrato nel mirino anche del Bayern Monaco, società tedesca che avrebbe sorpassato i bianconeri nelle gerarchie del mediano classe '95. La società piemontese di conseguenza può decidere di virare su Youssouf Fofana, mediano francese attualmente in forza nel Monaco.

Alla Juve piace Kalvin Phillips ma sul centrocampista inglese sarebbe piombato il Bayern Monaco di Tuchel

La Juventus per gennaio starebbe cercando un centrocampista da aggiungere alla rosa e tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Kalvin Phillips.

Il mediano del Manchester City apparirebbe in uscita dalla compagine inglese per lo scarso minutaggio con il quale Guardiola lo ha utilizzato finora ed il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli avrebbe iniziato le trattative con i "Citizen" per cercare di portare il classe '95 alla Continassa con la formula del prestito con diritto di riscatto da pagare eventualmente a giugno. Secondo alcune indiscrezioni dall'estero però su Phillips nelle ultime ore si starebbe inserendo con veemenza il Bayern Monaco, club tedesco che avrebbe superato la Juve nelle preferenze del calciatore. Il centrocampista, infatti, si sarebbe detto pronto a lasciare il Manchester City per una squadra in lotta per la Champions League, competizione alla quale la Juve attualmente non partecipa.

Ecco perché i bianconeri potrebbero virare le loro attenzioni su altri profili, come ad esempio quello di Fofana.

Juventus, rumor dalla Francia: i bianconeri seguono Youssouf Fofana del Monaco

Come già accennato, la Juventus seguirebbe il nome di Youssouf Fofana, centrocampista nato a Parigi e attualmente in forza nel Monaco.

Secondo indiscrezioni provenienti proprio dalla Francia, il club bianconero insieme a società del calibro di PSG e Manchester United, avrebbe messo gli occhi addosso al classe '99 tanto da seguirlo con emissari inviati sul posto per vederlo di persona. Fofana, piacerebbe particolarmente alla Juventus per la sua capacità di rivestire diversi ruolo in mezzo al campo: il ventiquattrenne transalpino infatti nasce come interditore, ma all'occorrenza può rivestire i panni del play basso e anche della mezz'ala destra. La sua attuale valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro. Oltre a Fofana comunque i bianconeri valuterebbero anche altri nomi, come quelli di Rodrigo De Paul e di Lazar Samardzic.