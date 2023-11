Giovanni Manna si è recentemente recato a Valencia per valutare da vicino il centrocampista spagnolo Javi Guerra: questa l'indiscrezione che continua a rimbalzare nelle ultime ore a proposito del mercato della Juventus.

Le impressioni raccolte sarebbero positive, ma il prezzo del giocatore, stimato tra i 35 e i 40 milioni di euro, potrebbe richiedere uno sforzo finanziario considerevole da parte dei bianconeri. Sebbene la Juventus sembri essere davanti a tutti, anche le big del calcio inglese sarebbero pronte ad entrare nella corsa al talento spagnolo appena 20enne.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Javi Guerra ma il Valencia non vuole cederlo

Javi Guerra è considerato uno dei giovani più interessanti non solo del calcio spagnolo ma anche di quello europeo. Da parte del Valencia però non ci sarebbe al momento la volontà di considerare una cessione del giocatore, la conferma al riguardo è arrivata di recente per bocca del direttore sportivo della società spagnola Miguel Angel Corona che in un'intervista al giornale sportivo Relevo è parso piuttosto chiaro: 'La nostra idea è che non ci siano uscite che possano indebolirci. Il mercato può cambiare molto, il passare delle settimane può modificare le nostre decisioni ma sappiamo di poter lottare per la permanenza di Javi Guerra'.

'Javi è molto identificato, è felice qui - ha proseguito Corona - consapevole che finora la sua carriera è breve e che l'unica cosa a cui pensa, ho la sensazione, è godersi ogni settimana indossando la maglia del Valencia. Guardando al futuro, valuteremo il fatto di avere la migliore rosa possibile e lui ci sta dando tanto.

Anche il suo contratto è lungo' ha concluso, un accordo quello di Guerra con gli spagnoli che scadrà nel 2027.

In questo inizio di stagione il mediano ha disputato fino ad adesso 13 match nel campionato spagnolo segnando 3 gol e fornendo un assist ai suoi compagni. Il giocatore è un riferimento anche della nazionale under 21 spagnola avendo disputato già 6 match con le furie rosse junior.

Guerra non è il solo centrocampista seguito da Giuntoli

Non solo Guerra: per il centrocampo Cristiano Giuntoli segue anche Kalvin Phillips del Manchester City, che potrebbe essere ingaggiato in prestito già a gennaio con diritto di riscatto fissato a 30 milioni, Lazar Samardzic dell'Udinese, che costa circa 25 milioni, e Khephren Thuram del Nizza, il cui cartellino costa circa 40 milioni di euro.

Non è escluso che il ds prelevi già a gennaio due mezzali date le indisponibilità per motivi extra campo arrivate in itinere di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, che ha comunque appena rinnovato il proprio contratto col club fino al 2028.