Dusan Vlahovic, nel match contro l’Inter, è tornato tra i titolari della Juventus e ha ritrovato anche la via del gol. DV9 ha segnato ma di fatto ha dato il via all’azione che ha sbloccato il punteggio e proprio per questo motivo ha incassato, come per Locatelli, i complimenti di Alessandro Del Piero: “La differenza la fa il passaggio che fa a Chiesa, che dà il via al contropiede. Quanti attaccanti sono capaci di fare questo?”, ha detto l’ex attaccante bianconero ai microfoni di Sky Sport.

Esultanza polemica

Dusan Vlahovic, nell'ultimo mese e mezzo, non ha trovato grande continuità a causa di un fastidio alla schiena che lo ha bloccato per alcune settimane.

Infatti, nel momento in cui è rientrato, DV9 ha dovuto combattere con le prestazioni positive di Moise Kean, che durante la sua assenza ha sfruttato il momento per prendersi un posto da titolare. La pausa, però, ha ribaltato nuovamente le gerarchie e Vlahovic, contro l’Inter, è partito dal primo minuto e ha anche segnato. Dopo il gol, però, DV9 si è lasciato andare ad un’esultanza polemica. Di questo ne ha parlato anche lo stesso Alessandro Del Piero: “Vorrei sottolineare la grande tensione che c'è a vestire la maglia di una squadra come la Juventus, non segnava da un po'”. Dunque, Pinturicchio ha sottolineato che va contestualizzato il momento vissuto da Vlahovic nelle ultime settimane. Adesso, però, DV9 dovrà ritrovare la continuità di gol e prestazioni di inizio stagione.

In ogni caso, il serbo può ritenersi soddisfatto poiché, oltre ai complimenti di Alessandro Del Piero, ha incassato anche gli elogi di Massimiliano Allegri. Infatti, il tecnico livornese ha spiegato che Vlahovic, contro l’Inter, ha giocato la sua miglior partita da quando è a Torino.

Juventus in corsa per lo scudetto

La Juventus vuole provare a vincere lo scudetto come ha detto lo stesso Capitano bianconero Adrien Rabiot.

La Vecchia Signora, contro l’Inter, ha dimostrato di ribattere colpo su colpo contro l’Inter ed è rimasta a due punti di distanza dai nerazzurri in classifica. Adesso, però, la Juventus dovrà dare un altro segnale contro il Monza per affermare con maggiore forza la sua candidatura per il tricolore. Delle possibilità di scudetto dei bianconeri ne ha parlato anche lo stesso Alessandro Del Piero: “La posizione della Juve?

È esattamente quella che si merita, al di là delle critiche del gioco…”. Dunque, i bianconeri sono meritatamente nei primi posti della classifica di Serie A, ma adesso la parola chiave deve essere continuità di rendimento di tutta la squadra e dei singoli.