L'Inter potrebbe cambiare proprietà visto che Steven Zhang entro maggio 2024 dovrà restituire il prestito da oltre 300 milioni di euro, interessi inclusi, di Oaktree. Proprio per questo, per evitare di perdere il controllo del club, potrebbe decidere di cederlo prima di quella data e chi sembra maggiormente interessato sarebbe il tycoon finlandese Thomas Zilliacus, che avrebbe messo insieme 2,3 miliardi di euro per acquistare il club e sostenerlo nei prossimi anni. Non è un caso che una delle promesse sarebbe quella di provare a portare a Milano un fuoriclasse assoluto come Kylian Mbappé.

La promessa ai tifosi dell'Inter

Il noto imprenditore finlandese, Thomas Zilliacus, sembra fare sul serio per l'acquisto dell'Inter ed è pronto a dare seguito alle parole con i fatti. Nei giorni scorsi, infatti, ha annunciato: "Ho appena firmato un accordo con alcuni investitori che vogliono investire nella mia società XXI Century Capital per mettere insieme una somma di 2,5 miliardi di dollari (oltre 2,3 miliardi di euro). Faremo una nuova amichevole offerta per l'Inter usando parte di questi fondi".

A quel punto toccherà a Steven Zhang decidere se accettare o meno, ma rifiutare potrebbe essere rischioso visto che, se non restituirà il prestito a Oaktree a maggio, potrebbe perdere il controllo del club.

Non è da escludere che possa cedere la maggioranza rimanendo con la minoranza e la carica di presidente. E tra le grandi promesse fatte ce n'è una che non è passata inosservata e risponde al nome di Kylian Mbappé.

"Un club pronto ad essere competitivo sempre. Sia in Italia che in Europa. Non sarebbe nemmeno impossibile portare un fuoriclasse come Mbappe a Milano", le sue parole.

E se il passaggio di proprietà dovesse avvenire nei prossimi mesi è inevitabile attendersi un assalto all'attaccante del Psg già per giugno visto che è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a parametro zero. Per l'ingaggio, invece, visti i tanti fondi a disposizione per lui potrebbe essere fatta una eccezione sul tetto ingaggi mettendo sul piatto 40 milioni di euro netti a stagione. D'altronde, una promessa è una promessa e Zilliacus da questa non potrà tirarsi indietro.