La dirigenza dell'Inter molto probabilmente dovrà far fronte a nuovi assalti per Lautaro Martinez: il bomber argentino infatti piacerebbe in Arabia Saudita, da dove arrivano voci di un possibile futuro investimento di 240 milioni di euro complessivi, tra cartellino al club e ingaggio per il giocatore.

La società nerazzurra ha però le idee chiare sul futuro di Lautaro e dovrebbe quindi rifiutare qualsiasi offerta, come già fatto nella scorsa estate: il bomber di Bahia Blanca è considerato incedibile per l'Inter, che per lui penserebbe anche a un rinnovo contrattuale che lo renderebbe il giocatore più pagato della Serie A.

L'Arabia Saudita cerca Lautaro Martinez: possibile investimento di 240 milioni complessivi

In queste settimane le prestazioni di Lautaro Martinez e dell'Inter stanno facendo il giro del mondo; il bomber argentino è stato recentemente premiato come miglior giocatore del mese di ottobre per la Serie A nel prepartita di Inter-Frosinone, e su di lui si starebbero scatenando gli interessi di diversi top club internazionali.

In particolare nelle ultime ore sembrerebbe essere emersa la possibilità dall'Arabia Saudita di una maxi offerta per il bomber argentino; si vocifererebbe di circa 240 milioni di euro, sommando il costo del cartellino da corrispondere all'Inter e l'ingaggio per il giocatore.

La risposta dei nerazzurri alla possibile offerta

Nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta ufficiale per Lautaro Martinez, la dirigenza nerazzurra quasi sicuramente rifiuterebbe, come già accaduto nella scorsa sessione di mercato, quando fu Giuseppe Marotta in persona a respingere le avances sul bomber argentino, arrivate proprio dall'Arabia Saudita.

Per l'Inter infatti Lautaro Martinez rappresenta non solo il presente ma anche il futuro; dopo l'investitura di questa stagione con la fascia di capitano e le sue 12 reti in campionato e 2 in Champions League, per il bomber sembrerebbe essere alle porte un rinnovo di contratto che lo porterebbe a migliorare il suo stipendio annuo e a divenire il giocatore più retribuito del campionato italiano.

Secondo le ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta a margine della partita con il Frosinone, sarebbe in dirittura di arrivo una proposta contrattuale per Lautaro Martinez, anche se la stessa società non avrebbe fretta, considerando solido il rapporto che lega l'attaccante ai colori nerazzurri.