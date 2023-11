L'Inter sotto traccia starebbe già cominciando a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi non soltanto per gennaio, ma anche per giugno. Se tra due mesi l'unico innesto potrebbe arrivare in attacco, diverso sarebbe il discorso per la prossima estate, quando potrebbe esserci un'altra piccola rivoluzione dopo quella attuata qualche mese fa. Sicuramente qualcosa sarà fatto a centrocampo, dove in scadenza di contratto ci sono ben tre calciatori: Stefano Sensi, Davy Klaassen e Henrikh Mkhitaryan, con quest'ultimo che al momento sembra essere l'unico ad avere chance di rinnovo.

Un innesto in mezzo al campo potrebbe abbinare quantità e qualità e proprio per questo non è escluso che torni di moda il nome di Sergej Milinkovic-Savic, che era stato sondato già la scorsa estate.

Anche la Juventus farà sicuramente qualcosa in mezzo al campo sul mercato, ma già a gennaio viste le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli che hanno ridotto all'osso il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri vogliono fare almeno un grande colpo per alzare il tasso tecnico della rosa a lanciare la sfida scudetto all'Inter. Uno dei nomi che piacerebbe maggiormente alla Juve è quello di Teun Koopmeiners.

Inter su Milinkovic-Savic

Uno dei nomi accostati maggiormente all'Inter negli ultimi anni è stato quello di Milinkovic-Savic, la quale Simone Inzaghi conosce molto bene avendolo allenato alla Lazio.

Anche la scorsa estate i nerazzurri hanno fatto un tentativo ma alla fine hanno desistito dinanzi alla richiesta della Lazio di 40 milioni di euro, troppi essendo ad un anno dalla scadenza di contratto. Alla fine il giocatore è stato ceduto per quella cifra in Arabia, dove non sta facendo benissimo, pur avendo collezionato tre gol e due assist in dieci presenze di campionato.

Il centrocampista serbo sarebbe il rinforzo perfetto per l'Inter la prossima estate visto che la società è alla ricerca di un innesto che abbini quantità e qualità.

La trattativa non è semplice visto che Milinkovic-Savic guadagna 20 milioni in Arabia e dovrà essere in primis lui ad abbassare le pretese. L'Inter, infatti, sarebbe disposta a spingersi fino a 5 milioni d'ingaggio cercando poi di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Juventus su Koopmeiners

Anche la Juventus vuole intervenire per rinforzarsi in mezzo al campo. I bianconeri hanno il reparto ridotto all'osso dopo le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba e per questo già a gennaio potrebbe arrivare un colpo importante.

Giuntoli avrebbe indicato Koopmeiners come possibile nome: l'anno scorso ha concluso con dieci gol in campionato e anche quest'anno è partito con grande impatto, segnando tre volte e fornendo due assist in undici partite. L'Atalanta valuta il centrocampista olandese almeno 40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere Samuel Iling-Junior, valutato 15 milioni di euro.