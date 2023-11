Nelle scorse ore l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato a TV Play di Juventus-Inter, sottolineando come i bianconeri siano chiamati a una vera e propria impresa contro gli uomini di Simone Inzaghi. Anche Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport ha parlato del derby d'Italia, evidenziato come la formazione di Massimiliano Allegri potrebbe sfruttare le ripartenze per colpire i rivali.

Juventus-Inter, Ravanelli: 'I bianconeri dovranno scalare l'Everest per battere gli uomini di Simone Inzaghi'

L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli è stato intervistato nelle scorse ore da TV Play e parlando dello scontro del 26 novembre tra Juventus ed Inter ha detto: "La Juventus dovrà scalare l’Everest per vincere sull’Inter.

Quando i nerazzurri spingono, alla fine le avversarie cedono. La Juventus ha fatto tante vittorie, ma sempre soffrendo fino alla fine. Se si paragonano le due squadre, davvero non c’è partita. Servirà una grande partita difensiva in ogni zona di campo".

Ravanelli, parlando poi della Juventus, si è soffermato sul tema Chiesa, sottolineando come l'esterno offensivo sia stato ai box per troppo tempo a causa degli infortuni. Secondo l'ex calciatore, Chiesa rappresenterebbe il gioiello più brillante di una squadra che dovrebbe metterlo nelle migliori condizioni per rendere al massimo delle sue potenzialità. Ravanelli ha infine concluso il suo intervento, evidenziando come il tecnico Massimiliano Allegri riuscirà con il tempo a potenziare le caratteristiche di Chiesa.

Mauro: 'L'Inter ha la rosa più completa ma la partita di domenica tatticamente potrebbe essere ideale per la Juve'

Anche l'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della gara fra Juventus ed Inter, dicendo; "Sicuramente l’Inter, oltre a essere la capolista, ha una rosa più attrezzata e completa.

Tatticamente, però, può diventare una partita pro Juve quella di domenica sera. Se la squadra di Allegri giocherà bene in contropiede, può sorprendere i nerazzurri e fare risultato".

Mauro, parlando poi dell'uomo che potrebbe decidere la gara fra Juventus ed Inter, ha nominato a sorpresa Weston McKennie, sottolineando come il centrocampista statunitense, ancora a secco di gol in questa stagione, sia avvezzo a segnare reti pesanti.

L'ex bianconero, in seconda battuta, ha citato Adrien Rabiot come possibile uomo chiave del derby d'Italia, evidenziando le abilità balistiche del francese da fuori area. Infine Mauro, parlando di un Juventus-Inter che gli fosse rimasto particolarmente in presso, ha citato un pareggio nel quale Platini prima si fece parare un rigore da Zenga e poi ribadì in rete per quello che fu un pareggio davvero molto tirato.