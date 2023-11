Il futuro di Samuel Iling-Junior alla Juventus sembra segnato: un impiego col contagocce da parte di Massimiliano Allegri in combinato alla profonda stima nei suoi riguardi nutrita da parecchi club di Premier League ne stanno facendo un profilo sempre più sacrificabile sul mercato, col Ds Cristiano Giuntoli che sarebbe al lavoro per collocarlo altrove col fine di salvaguardare il bilancio e continuare a dare respiro alle casse del club.

E più precisamente al Tottenham, alla ricerca di un sostituto di Ivan Perisic.

Iling-Junior al Tottenham nel mercato di gennaio per sostituire Perisic e liberare Hojbjerg

La cessione in Premier di Iling alla corte degli Spurs risponderebbe ad una duplice esigenza: la prima del club inglese, che cerca un esterno puro per rimpiazzare l'infortunato Ivan Perisic, la seconda della Juventus, che vorrebbe inserire il cartellino dell'ex Chelsea nell'affare che potrebbe portare Pierre-Emile Hojbjerg a Torino.

Il centrocampista della nazionale della Danimarca piace molto in quanto garantirebbe fisicità ed equilibrio alla mediana ma costa parecchio, quasi 30 milioni, per questo Giuntoli vorrebbe proporre Iling con 10 milioni al massimo di conguaglio aggiuntivo. Gli inglesi ci pensano ma anche la dirigenza bianconera vaglia numerosi altri profili per rinforzare il centrocampo.

Phillips e Samardzic con la pista Thuram non del tutto tramontata

I nomi di Kalvin Phillips e di Lazar Samardzic rimangono sempre in pole per un arrivo a Torino già a gennaio: due prestiti, da 6 e 4 milioni, con diritto di riscatto fissato rispettivamente a 30 e 25, queste le formule a cui starebbe pensando Giuntoli per arrivare ai due calciatori di Manchester City e Udinese.

In mezzo ai due candidati numero uno non è comunque tramontata la pista Khephren Thuram del Nizza che a dirla tutta è il profilo che intriga di più dalle parti della Continassa: vale tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei del panorama attuale, la società ci pensa anche perché in estate il contratto del fratello dell'interista Marcus si troverà a un solo anno dalla scadenza stabilita per giugno 2025.

Un ultimo nome che piace alla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, che potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro e che già la scorsa estate era stato sondato da Giuntoli salvo poi rimandare ogni discorso alle sessioni successive.