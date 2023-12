Nelle scorse ore l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato a TV Play della Juventus e del mercato che i bianconeri potrebbero effettuare a gennaio, sottolineando come il ds Cristiano Giuntoli vista la situazione complicata del club, non dovrebbe portare nemmeno un calciatore alla Continassa. Diverso invece è stato il pensiero di Fabrizio Romano, esperto di Calciomercato che tramite un post pubblicato sul proprio account X ha rivelato l'interesse della Juventus per Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk.

Juve, Ravanelli sul mercato di gennaio: 'Considerando la situazione economica credo che Giuntoli non comprerà nessuno'

L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di TV Play della Juventus e di quello che potrebbe essere il mercato invernale dei bianconeri: "Credo che Giuntoli non acquisterà nessuno, considerata la difficile situazione economica. Allegri ha fiducia dei suoi calciatori e può anche aver paura che un nuovo arrivo vada a rovinare l’equilibrio costruito. Phillips? Non gioca da due anni, non credo serva alla Juve". Ravanelli, restando in tema Juventus ma parlando di Allegri, ha poi sottolineato come il tecnico toscano si possa discutere per la qualità di gioco che fa esprimere alla propria squadra ma che sia inattaccabile sotto l'aspetto delle vittorie, avendo regalato diversi scudetti ai bianconeri ed un paio di finali di Champions League poi perse.

Ravanelli, cambiando argomento, si è infine soffermato sull'indiscrezione di mercato che vorrebbe Leonardo Bonucci tra gli obiettivi della Roma per gennaio: secondo Ravanelli, il difensore sarebbe stato vittima di troppi infortuni muscolari, che alla sua età lo avrebbero maggiormente arginato in un momento di carriera comunque delicato.

Stando all'ex calciatore però, Bonucci in una difesa magari messa a 4 e con l'ambiente giallorosso alle proprie spalle, potrebbe ritrovare quegli stimoli che finora non sarebbe riuscito a trovare lontano dalla Juventus.

Romano in controtendenza: 'La Juventus osserverebbe con il Napoli Sudakov dello Shakhtar'

Di un altro parere rispetto a Ravanelli è stato Fabrizio Romano, esperto di calciomercato che parlando dei movimenti della Juventus per gennaio ha rivelato sul proprio account X: "Juventus e Napoli si sono entrambi avvicinate allo Shakhtar Donetsk per il talento ucraino Georgiy Sudakov.

Il Napoli è disposto ad investire su Sudakov per sostituire Elmas, la Juve lo ha messo nella sua lista da molto tempo. C'erano già 35 milioni di euro di offerta sul tavolo per Sudakov".

Prima di comprare la Juve dovrà vendere

Un'indiscrezione che per quanto concerne la Juventus merita degli approfondimenti: il club bianconero attualmente non disporrebbe della cifra richiesta dallo Shakhtar e di conseguenza per arrivare davvero a Sudakov, Giuntoli potrebbe essere costretto a cedere almeno una pedina della rosa bianconera. Magari quel Samuel Iling-Junior che nelle scorse settimane avrebbe attratto l'attenzione del Tottenham e che vale circa 25 milioni di euro.

Sudakov è un trequartista puro ma all'occorrenza può giocare a sinistra o a centrocampo come metronomo; si tratta di un calciatore di qualità e talento che servirebbe e non poco alla mediana bianconera che senza Pogba e Fagioli non presenta in rosa un elemento con queste caratteristiche.