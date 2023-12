Arrivano le prime voci di mercato in vista dell'apertura ufficiale della sessione invernale fissata per il 2 gennaio 2024. Tra le società che dovrebbero effettuare dei movimenti in entrata e in uscita c'è anche il Crotone. La formazione calabrese, militante nel girone C di Serie C, potrebbe salutare il portiere Paolo Branduani, così come successo finora quindi a ricoprire il ruolo di vice di Andrea Dini sarà ancora Francesco D'Alterio.

Il Giudice Sportivo, nella giornata di ieri, ha intanto inibito il presidente Gianni Vrenna e ha sanzionato con un turno di squalifica l'attaccante Marco Tumminello, che salterà la sfida casalinga contro il Catania.

Branduani ai saluti

Dopo essere arrivato nel mercato del 2022 dal Catanzaro, l'estremo difensore Paolo Branduani aveva trovato spazio da titolare solo nei primi mesi della scorsa stagione, poi a gennaio 2023 era stato rimpiazzato in porta da Andrea Dini, finendo in panchina. Questa estate - dopo diverse voci in tal senso - la sua cessione non si era concretizzata rimanendo a Crotone ma da fuori rosa. Reintegrato nelle ultime settimane, Branduani è stato escluso nuovamente dalla gara contro l'Avellino. Ora il suo addio alla Calabria pare più che probabile, probabilmente a titolo definitivo.

Crotone, possibili innesti in difesa

Il reparto sul quale la società rossoblù proverà ad intervenire è la difesa.

Il tecnico del Crotone Lamberto Zauli ha dovuto affrontare l'ultima gara dell'anno solare allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro l'Avellino (persa 0-1) in emergenza, fra infortuni e squalifiche. .

Pertanto il club dovrebbe ingaggiare un nuovo difensore di categoria, mentre in caso di una cessione gli innesti nel reparto potrebbero essere anche due.

Vrenna inibito, Tumminello squalificato

Nelle scorse ore il Giudice Sportivo ha sancito un nuovo provvedimento a carico del presidente Gianni Vrenna, rientrato dopo l'inibizione già maturata nelle scorse settimane a seguito della gara casalinga contro la Juve Stabia (1-1). La decisione è stata presa a seguito del comportamento tenuto nei confronti della terna arbitrale.

L'attaccante Marco Tumminello è stato invece fermato per una giornata "per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, dapprima con un pugno provocava la rottura del pannello in plexiglass che separa l’ingresso dagli spogliatoi arbitrali e poi pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato".