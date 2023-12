Nelle scorse ore il giornalista Giancarlo Padovan ha scritto su Calciomercato.com della Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri, ipotizzando uno scenario che vedrebbe il livornese dimettersi a fine anno in maniera concordata con i dirigenti bianconeri. In merito a questo, nelle ultime ore si starebbero riaccendendo le voci di un trasferimento in Arabia nell'estate del 2024 proprio di Allegri.

Padovan: 'Ad Allegri non piace essere mandato via e dunque la sua idea sarebbe uscire dalla Juve a fine stagione'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto il suo consueto editoriale pubblicato su calciomercato.com e lo ha dedicato alla Juventus e a quello che dovrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri: "Ad Allegri non piace essere cacciato e un po’ di offerte, in giro per il mondo, le ha di sicuro, ecco l’idea del grande gesto: un’uscita concordata a fine stagione a prescindere dal risultato conseguito.

Il tecnico ha ragione a dire che l’obiettivo è finire nelle prime quattro, ma se per puro caso, riuscisse a conquistare lo scudetto, ecco che allora il congedo sarebbe più coerente con la sua storia vincente". Padovan, restando sul tema Allegri, ha poi sottolineato come si debba riconoscere il lavoro più che ottimale svolto dal tecnico livornese, che con una squadra di calciatori di livello non eccelso sta mantenendo una seconda posizione insperata. Secondo il giornalista, neanche il tanto elogiato Antonio Conte, con il materiale messo a disposizione ad Allegri, sarebbe riuscito a fare di meglio. In proposito, Padovan ha poi concluso il suo editoriale ribadendo come il pugliese sarebbe stato avvistato a Vinovo dove avrebbe parlato con alcuni dirigenti della Juventus della prossima stagione.

Juventus, l'Arabia Saudita starebbe tornando a tentare Massimiliano Allegri: il toscano potrebbe trasferirsi a fine stagione

Restando in tema Allegri, per il tecnico toscano starebbero effettivamente tornando a suonare le sirene provenienti dall'Arabia Saudita: già la scorsa estate, il livornese avrebbe accarezzato l'idea di trasferirsi per iniziare un'avventura nel campionato più remunerativo del pianeta, salvo poi scegliere di restare alla Juventus per una voglia di rivalsa che lo avrebbero spinto a rinunciare ai milioni sauditi.

A fine stagione però ed ad un solo anno dalla scadenza di contratto con la società piemontese, le cose potrebbero radicalmente cambiare nella testa di Allegri. Una circostanza che analogamente potrebbe avverarsi anche nella Capitale dove un altro grande allenatore, José Mourinho, rischierebbe di concludere la sua avventura con i giallorossi. Insomma, due nomi altisonanti del campionato italiano che potrebbero davvero lasciare la Serie A nel 2024.