Il calciomercato invernale 2024 in Italia avrà inizio ufficialmente il 2 gennaio e si concluderà il 31 gennaio 2024. La sessione di trasferimenti "di riparazione" è pronta a rimescolare le carte dei campionati al giro di boa, dando l’opportunità a tutte le società di apportare cambiamenti alle rispettive rose. Non mancano intanto le voci di corridoio sulle possibili manovre di mercato, in particolare in Serie A la Juventus cenca un centrocampista, mentre l'Inter starebbe valutando un'alternativa all'infortunato Cuadrado sulla fascia destra.

Calciomercato, si scaldano i motori

Quelle dal 2 al 31 gennaio saranno circa quattro settimane di trattative utili per la varie società di calcio italiane per portare a conclusione delle operazioni ufficiali, soprattutto relative ai giocatori già legati contrattualmente a delle società (infatti, al contrario, per gli svincolati è sempre stato possibile anche in questi mesi passati legarsi liberamente ai vari club).

Dopo le ore 20 del 31 gennaio 2024 poi non sarà più possibile depositare nuovi contratti, a meno che si tratti di giocatori svincolati, i quali potranno accordarsi con le varie società anche in seguito.

Rumor di mercato sulla Serie A

Fra le big della Serie A, la Juventus, ma anche Napoli o Milan potrebbero cercare delle novità.

Ai bianconeri interesserebbe il centrocampista danese Pierre-Emilie Hojbjerg del Tottenham, che sarebbe seguito anche dal Napoli e da vari club di Premier League; inoltre sempre a centrocampo i rumors parlano di un forte interesse nei confronti di Kalvin Phillips, giocatore in uscita dal Manchester City. In difesa invece la Juve sarebbe in pressing per Tiago Djaló del Lille.

In casa Inter per sostituire l'infortunato Juan Cuadrado sulla corsia destra, i nerazzurri avrebbero puntato Tajon Buchanan, ala destra canadese classe 1999 in forza ai belgi del Bruges.

Le possibili operazioni in Serie B e Serie C

In Serie B il Catanzaro starebbe monitorando le occasioni per acquistare almeno un difensore di categoria da fornire al tecnico Vincenzo Vivarini.

Sempre il club giallorosso avrebbe avuto dei "sondaggi" dalla Serie A, in particolare da Monza, Genoa e Napoli per il centrocampista Panos Katseris. In attacco invece il Catanzaro si sarebbe iscritto alla corsa dell'attaccante Luca Moro in uscita dallo Spezia e che interesserebbe anche a Feralpisalò e Lecco.

In Serie C invece il Crotone potrebbe trovare una nuova squadra per il difensore Manuel Nicoletti e per il portiere Paolo Branduani. I due calciatori, rimasti fuori rosa nella prima parte di stagione, non sembrano rientrare nei piani del tecnico Lamberto Zauli. A centrocampo sarà da valutare la posizione del centrocampista Luis Rojas.