Venerdì 15 dicembre alle ore 20:45 si giocherà Genoa-Juventus, match valido per il 16° turno di Serie A 23/24. La squadra di Gilardino parrebbe voler scendere in campo puntando sul 3-5-2 con Retegui e Gudmundsson in attacco, ma il tecnico dei rossoblu non potrà contare sulle prestazioni dell'infortunato Strootman. Allegri, invece, sembrerebbe voler ripartire dallo stesso terzetto arretrato schierato contro il Napoli: Danilo, Bremer e Gatti puntando anch'esso sul 3-5-2.

Statistiche: l'ultimo pareggio tra Genoa e Juventus nel massimo campionato italiano risale all'1-1 del 20 ottobre 2018.

Gli ultimi otto incontri in Serie A tra le due squadre, inoltre, hanno prodotto almeno due reti complessive.

Genoa, Messias da valutare

Alberto Gilardino e il suo Genoa stanno attraversando un periodo altalenante in campionato in termini di risultati, ma nonostante ciò il Grifone al momento si trova al 15° posto con 15 punti conquistati a +4 dalla zona retrocessione. Per provare a mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora, il tecnico del Genoa potrebbe optare per il 3-5-2 con Martinez a difesa dei pali. Triade arretrata che avrà buone chance di essere inizialmente composta da Dragusin, Vogliacco e De Winter. Vasquez e Sabelli, intanto, si andranno presumibilmente a piazzare come esterni di centrocampo, mentre in mezzo al reparto dovremmo trovare dal primo minuto Thorsby, Badelj e Frendrup.

La coppia d'attacco genoana, in ultimo, potrebbe essere formata da Retegui e Gudmundsson. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Messias, mentre Strootman non potrà essere convocato causa infortunio.

Juventus, Allegri punta ancora sulla coppia d'attacco Chiesa-Vlahovic

Mister Allegri e la sua Juventus saranno chiamati ad affrontare il Genoa in trasferta non potendo contare sulle prestazioni degli acciaccati Weah e De Sciglio.

Per mettere a segno un altro tassello per rimanere aggrappati al treno Scudetto, l'allenatore dei bianconeri potrebbe scegliere lo speculare 3-5-2 con Szczesny come estremo difensore. Pacchetto difensivo che potrebbe vantare come titolari nuovamente Danilo, Bremer e Gatti, mentre a centrocampo gli esterni saranno Cambiaso e Kostic e in mezzo dovremmo trovare Locatelli, Rabiot e McKennie.

Sembra, infine, che Allegri voglia puntare ancora una volta dal primo minuto sulla coppia d'attacco composta da Chiesa e Vlahovic.

Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Juventus:

Genoa (3-5-2): Martinez, De Winter, Vogliacco, Dragusin, Vasquez, Thorsby, Badelj, Frendrup, Sabelli, Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.