Nella trasmissione Fuori Tutti su Radio Bianconera, Michele Haimovici, portavoce dell'Assoallenatori e tecnico, ha condiviso le sue riflessioni sulla decisione del giudice sportivo di multare il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, con una sanzione di 10.000 euro.

La sanzione è stata inflitta per le polemiche contro il Genoa e per aver contestato la gestione dell'arbitro e quello del Var prima "con tono pacato", poi "in modo irrispettoso", fino a essere invitato dallo stesso direttore di gara ad allontanarsi dallo spogliatoio degli arbitri.

Michele Haimovici ha parlato della multa ad Allegri da parte del Giudice Sportivo

"Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha giustamente espresso il suo giudizio, ha fatto bene a protestare visto che il fallo di mano era netto, quindi sarebbe stato rigore".

L'attenzione si è poi spostata su José Mourinho, allenatore della Roma, noto per le sue lamentele e il suo stile appassionato in panchina. Haimovici ha sottolineato come, in molte partite, lo staff tecnico della Roma e la panchina rimangano frequentemente in piedi, manifestando in modo evidente il proprio dissenso con le decisioni arbitrali. Tuttavia, ha notato che queste proteste spesso non vengono penalizzate con le stesse multe inflitte ad Allegri.

Presunta disparità di trattamento nei confronti della Juventus

''Spesso vediamo errori nei confronti della Juve e vengono trascurati, non chiedo favori, ma giustizia da parte della squadra arbitrale". Il portavoce dell'Assoallenatori ha poi esemplificato la diversità di trattamento, facendo riferimento all'Inter, affermando che i giocatori nerazzurri spesso circondano l'arbitro in ogni episodio senza subire conseguenze disciplinari significative.

Ha dichiarato: "I giocatori dell'Inter protestano puntualmente al minimo episodio e vengono ammoniti raramente".

La sua critica si è estesa al modo in cui i giocatori della Juventus vengono sanzionati dagli arbitri dichiarando: "Ai giocatori della Juve viene estratto il giallo molto più facilmente, anche rispetto ad interventi che non lo meriterebbero".

Le statistiche stagionali sulle ammonizioni ed espulsioni della Juventus

Nelle prime sedici giornate di campionato la Juventus ha rimediato 43 ammonizioni, il più sanzionato è stato Rabiot con 5 cartellini gialli, seguito da Gatti, Danilo, Locatelli e Cambiaso. A 3 troviamo invece McKennie e Bremer, Kostic, Vlahovic, Miretti, Milik e Kean a 2 cartellini gialli. Ad uno invece ci sono Yildiz, Weah, Alex Sandro, Chiesa e Rugani. Per quanto riguarda invece le sanzioni per l'Inter, sono 21 i cartellini gialli ricevute, praticamente la metà rispetto alla squadra bianconera.