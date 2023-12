Berisha e Di Gregorio, portieri di Empoli e Monza, hanno certamente avuto carriere diverse: l'età ed anche i destini per cui lottano le rispettivi compagini sono diversi, una cosa in comune però i due estremi difensori ce l'hanno: entrambi infatti hanno parato un calcio di rigore in questo campionato a Dusan Vlahovic, in grado di trasformare soltanto un penality alla prima giornata contro l'Udinese.

Il centravanti serbo della Juventus sta cercando di migliorare il fondamentale attraverso allenamenti mirati ma non è escluso che i prossimi calci di rigore possano essere di competenza di alcuni suoi compagni, in attesa almeno che la mira torni quella dei tempi buoni: i candidati sarebbero Danilo, Chiesa, Kean e Milik.

Eppure la carriera di Vlahovic fino a qualche mese fa raccontava una storia del tutto diversa dagli 11 metri.

Vlahovic, una mira quasi perfetta fino a Juventus vs Sampdoria dello scorso campionato

Dopo i quattro rigori calciati e altrettanti realizzati nel campionato Primavera, Vlahovic ha trasformato il primo tiro dal dischetto in Serie A il 16 febbraio 2020, spedendo il pallone alle spalle di Audero nel 5-1 della Fiorentina alla Sampdoria. Da quel momento il centravanti serbo ha sbagliato un solo calcio di rigore nel gennaio 2022, nel 6-0 dei viola al Genoa: il bottino di reti insomma rasentava il 100 per cento, 12 su 13 a bersaglio con la Fiorentina, uno con la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali e 4 con la casacca della Juventus fino al palo colpito il 12 marzo 2023 contro la Sampdoria all'Allianz Stadium (match poi terminato 4-2 per la Juventus).

È stato il secondo errore della sua carriera dal dischetto ma da lì in poi tutto è cambiato: il gol all'Udinese e i due errori successivi, contro Empoli e Monza, che hanno rimesso in discussione il titolare del fondamentale per i prossimi incontri dei bianconeri.

Chiesa, Danilo, Milk e Kean potrebbero sostituire il serbo, Allegri comunque ha piena fiducia nelle capacità del calciatore serbo

Se Danilo e Chiesa tra i titolari e Milik e Kean quando in campo potrebbero all'occorrenza calciatore un rigore in vece di Vlahovic, non vi è ovviamente al momento alcuna certezza. L'impressione è che il problema dell'ex Fiorentina sia mentale e non tecnico, dipenderà tutto da lui.

Massimiliano Allegri ha piena fiducia nelle doti del talento serbo e se dichiarerà di sentirsi tranquillo sarà ancora lui a calciare i prossimi calci di rigore.

Subito dopo Monza lo stesso Allegri ha dichiarato che un errore non compromette il fatto che continuerà a tirarli lui, ma a tutto c'è un limite e Vlahovic è chiamato a riscrivere il proprio score fin dalle prossime chance che lui e la sua squadra avranno dal dischetto.