Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Gazzetta dello Sport confermano l'interesse del Newcastle e il Crystal Palace per Matias Soulé, giocatore della Juventus in prestito al Frosinone già 6 gol in questo inizio di stagione.

Una notizia che però non trova conferma in base alle ultime informazioni raccolte da fonti vicine alla redazione di Blasting News, al momento la società bianconera non considera una cessione dell'argentino che finirà probabilmente la stagione al Frosinone. Il contratto di Soulé è in scadenza a giugno 2026 e la Juventus potrebbe anche valutare un prolungamento di contratto nei prossimi mesi con incremento dell'ingaggio a 1 milioni di euro a stagione.

Il giocatore Soulé piace a società inglesi ma difficilmente saranno valutate offerte a gennaio

Uno dei giocatori che sta attirando l'attenzione di società inglesi come Newcastle e Crystal Palace è Matias Soulé, argentino classe 2003 della Juventus in prestito al Frosinone. Sarebbe pronta un'offerta da 25 milioni di euro per il giocatore ma al momento non arrivano conferme su una volontà della società bianconera di valutare una sua partenza. In un articolo pubblicato qualche giorno fa Tuttosport ha parlato di un possibile prolungamento di contratto per l'argentino fino a giugno 2028, con un incremento dell'ingaggio a 1 milioni di euro a stagione.

Le carriera professionale di Matias Soulé

I primi passi di Soulé nel calcio li ha fatti con il Kimberley, squadra di Mar del Plata, prima di essere notato e trasferirsi nel 2015 al Velez Sarsfield.

L'attenzione degli osservatori europei non tarda ad arrivare, e la Juventus si assicura il suo talento nel settembre 2020.

Dopo essersi unito alle giovanili della Juventus, Soulé ha fatto il suo debutto significativo nell'estate del 2021 con la Juventus Under 23, segnando un punto di svolta nella sua giovane carriera. L'allenatore Massimiliano Allegri lo ha notato, portandolo a essere incluso tra i convocati per la prima squadra in partite di Serie A la scorsa stagione.

Il suo debutto in Serie A è arrivato il 30 settembre 2021, contribuendo alla vittoria della Juventus contro la Salernitana. Nella stagione successiva, Soulé è diventato parte integrante della prima squadra bianconera. Tuttavia, nel recente Calciomercato estivo, è stato ceduto in prestito al Frosinone, fornendogli un'occasione per accumulare esperienza in un contesto calcistico altrettanto competitivo.

L'argentino è uno dei migliori giovani del campionato italiano a tal punto da aver attirato l'interesse di Luciano Spalletti per la nazionale italiano, avendo appunto passaporto italiano. Soulé però vuole aspettare la nazionale argentina.