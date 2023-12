La Juventus sembra avere le idee molto chiare per rinforzare la rosa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i dirigenti starebbero pensando a Dani Ceballos del Real Madrid per gennaio mentre, per la prossima stagione, interesserebbero Albert Gudmundsson del Genoa e Joshua Zirkzee del Bologna.

Dal Real Madrid il rinforzo per il centrocampo

La Juventus necessita di un profilo a centrocampo già per gennaio per fronteggiare le defezioni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Dani Ceballos del Real Madrid che non gioca più con frequenza nella formazione di Carlo Ancelotti.

Il tecnico dei Blancos potrebbe chiedere uno scambio alla pari già a gennaio con Moise Kean. I bianconeri non vorrebbero però privarsi dell'attaccante italiano, molto apprezzato da Allegri, soprattutto se dovessero continuare a essere in lotta per il titolo. Per arrivare a Ceballos Giuntoli potrebbe optare dunque per un prestito con diritto di riscatto.

Fari puntati sui gioielli della Serie A Zirkzee e Gudmundsson

Al termine di questa stagione, i dirigenti piemontesi potrebbero poi decidere di rifondare l'attacco data soprattutto la possibile partenza di Dusan Vlahovic. I nomi per la Juventus del futuro sarebbero quelli di Gudmundsson, che si sta mettendo in mostra con il Genoa (è andato in gol proprio contro i bianconeri in questo weekend), e Zirkzee del Bologna.

Il primo avrebbe una valutazione del cartellino di circa 20 milioni di euro mentre il calciatore del Bologna avrebbe un costo stimato di quasi 40 milioni di euro.

La chiave per arrivare ad uno dei due calciatori (o ad entrambi) sarebbe proprio la cessione del centravanti serbo che segna poco e costa tanto: presto lo stipendio dell'ex Fiorentina salirà da 7 a 12 milioni di euro netti, troppi considerate le difficoltà dell'attaccante mancino che ha ad oggi una valutazione di circa 60-70 milioni di euro.

Arsenal e Atletico Madrid sarebbero in particolar modo interessate al suo profilo ma se ne parlerà certamente in estate, non prima.

Le caratteristiche dei profili seguiti

I nomi seguiti dalla Juventus si sposano evidentemente con quelle che sono le attuali esigenze tattiche della formazione di Massimiliano Allegri. Il tecnico necessita di un calciatore di qualità in grado di giocare in diversi ruolo del centrocampo e Ceballos risponderebbe proprio a questi requisiti dato che potrebbe agire da mediano, da centrocampista di sinistra e all'occorrenza da trequartista.

Per quanto riguarda le punte, molto dipenderà dalla permanenza o meno in futuro di Massimiliano Allegri: sia Zirkzee che Gudmundsson hanno ottime abilità tecniche e potrebbero essere schierati (anche in insieme) nell'attacco a due della Juventus di oggi ma anche in caso di possibile cambio di guida tecnica potrebbero fare comodo: l'islandese può giocare in tutti i ruoli della trequarti mentre l'olandese è in grado di lavorare sia come rifinitore che agire da finalizzatore.