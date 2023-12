Recenti indiscrezioni di mercato confermano che la Juventus stia considerando la possibilità di ingaggiare Felipe Anderson, centrocampista brasiliano della Lazio, la cui scadenza contrattuale rende possibile l'arrivo a parametro zero.

La Juventus sembra interessata alla versatilità tattica di Anderson e alle sue competenze tecniche, valutando la possibilità di offrirgli un contratto. La trattativa tra il giocatore e la Lazio per il rinnovo contrattuale è attualmente ferma, aprendo la porta a nuove opportunità per il brasiliano.

Il giocatore Felipe Anderson potrebbe arrivare alla Juventus a parametro zero nel 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Felipe Anderson, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno. Il brasiliano non sta disputando una stagione ideale fino ad adesso, non è un caso che nelle ultime partite Maurizio Sarri gli abbia preferito Isaksen. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 14 match segnando 1 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere 5 match ed un assist in Champions League. Arrivato alla Lazio dal Santos nel 2013 all'età di 20 anni per 7,5 milioni di euro ha giocato 5 cinque stagioni nella società laziale prima del trasferimento per circa 38 milioni di euro nel 2018 al West Ham.

Un'esperienza professionale non ideale nella società inglese al punto che ad ottobre 2020 viene prestato al Porto per poi far ritorno in Inghilterra nell'estate 2021. Proprio in quel Calciomercato estivo ritorna alla Lazio per 3 milioni di euro, sottoscrivendo un'intesa contrattuale di tre stagioni e che va in scadenza a giugno 2024.

Sono ben 227 le partite disputate nel campionato italiano per Felipe Anderson, con 41 gol e 48 assist forniti ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 22 match in Coppa Italia con 4 gol e 5 assist. Alla Juventus potrebbe essere utile perché darebbe un'alternativa importante nel settore offensivo in quanto può giocare come punta centrale e sulle fasce.

Come giocherebbe Felipe Anderson alla Juventus

Felipe Anderson è un profilo che piace molto alla Juventus e a Massimiliano Allegri. Difficile però pensare di poterlo adattare in un 3-5-2, a meno che venga schierato da mezzala d'inserimento. Più probabile che con l'eventuale arrivo del brasiliano la squadra bianconera possa giocare con il 4-3-3, con il giocatore che può essere schierato, come dicevamo in precedenza, in tutti i ruoli del settore avanzato. Evidente però che nella Lazio ha dimostrato di rendere soprattutto da punta di fascia destra.