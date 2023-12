Il centrocampista Jorginho, attualmente in forza all'Arsenal e parte integrante della rosa della Nazionale italiana, sembra prossimo a fare ritorno in Serie A dopo le sue precedenti esperienze con Hellas Verona e Napoli. Fra le società interessate al suo possibile trasferimento figura la Juventus, che sta cercando un rinforzo d'esperienza per il centrocampo, capace di apportare qualità all'impostazione di gioco. Il suo approdo potrebbe definirsi nel Calciomercato estivo, quando il giocatore sarà andato in scadenza di contratto con l'Arsenal. C'è da dire che nella sua intesa contrattuale è presente un'opzione per la stagione successiva ma la società inglese difficilmente la utilizzerà in quanto avrebbe già individuato il sostituto in Douglas Luiz.

Il giocatore Jorginho potrebbe approdare alla Juventus nel calciomercato estivo

La Juventus, che nei prossimi mesi lavorerà soprattutto nel rinforzare il centrocampo, sembra pronta ad investire sulla bravura e sull'esperienza di Jorginho per consolidare il settore. La sua capacità di impostazione del gioco potrebbe migliorare molto il centrocampo della Juventus dal punto di vista tecnico.

Dall'altra parte, l'Arsenal sembra essere aperto a valutare la partenza di Jorginho, indicando che il giocatore potrebbe essere sul mercato. La decisione di cedere il centrocampista italiano potrebbe essere motivata anche dall'interesse della società inglese per uno dei migliori centrocampisti del campionato inglese.

L'Arsenal potrebbe sostituire Jorginho con Douglas Luiz la prossima stagione

In tal senso, si fa già il nome di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano attualmente in forza all'Aston Villa, come possibile successore di Jorginho all'Arsenal. La sua presunta candidatura come sostituto dell'italo-brasiliano suggerisce che l'Arsenal sta già pianificando il proprio futuro nel caso si dovesse definire la partenza di Jorginho.

In questa stagione fino ad adesso il nazionale italiano ha disputato 17 match fra campionato inglese, Carabao Cup e Champions League segnando un gol. Difficile lasci l'Arsenal a gennaio anche perché la società inglese non avrà disponibile a gennaio e febbraio il centrocampista Thomas Partey, che sarà impegnato con la nazionale del Ghana in Coppa D'Africa.

La carriera professionale di Jorginho

Il centrocampista Jorginho è arrivato nel campionato italiano al Verona nel 2010, iniziando con la Primavera veneta prima della promozione in prima squadra e il prestito alla Sambonifacese. Il ritorno e la permanenza in prima squadra per tre stagioni fino alla cessione nel gennaio 2014 al Napoli per circa 10 milioni di euro. 4 stagioni e mezza nella società campana prima del trasferimento al Chelsea nel 2018 per circa 57 milioni di euro. Quattro stagioni e mezza al Chelsea prima del trasferimento all'Arsenal a gennaio 2023 per circa 11 milioni di euro.