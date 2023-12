Nella conferenza stampa di presentazione di Genoa-Juventus il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha ufficializzato l'infortunio di Moise Kean, alle prese con un problema alla tibia che lo terrà fuori per tre o quattro settimane. Di conseguenza in questo periodo Kenan Yildiz diventerà di fatto la quarta punta della Juve, con maggiori possibilità di giocare, magari come subentrante rispetto ai titolari Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

L'infortunio di Kean può favorire l'impiego di Yildiz con la Juve

Potrebbe arrivare presto il momento di Kenan Yildiz, che cercherà di dimostrare di poter essere utile alla Juventus nel prossimo mese.

Infatti Moise Kean starà fermo per infortunio per 3 o 4 settimane, dando quindi delle concrete possibilità di utilizzo per il giocatore turco, che sarà quindi - insieme ad Arkadiusz Milik - l'alternativa ai titolari dell'attacco bianconero Vlahovic e Chiesa.

A quanto pare Yildiz vuole giocare di più rispetto a quanto sta facendo finora, anche perché la sua convocazione per l'Europeo con la nazionale della Turchia del Ct Vincenzo Montella passa dall'impiego e dal minutaggio che riuscirà a raccogliere nei primi mesi del 2024.

Le dichiarazioni di Allegri su Yildiz

In un'intervista risalente a ottobre Massimiliano Allegri definì così Kenan Yildiz: 'Secondo me diventerà un giocatore meraviglioso. Un giocatore che stoppa la palla come lui è difficile trovarlo, perché ha sempre una tranquillità importante'.

Parole che testimoniano la fiducia nei confronti del giovane giocatore, arrivato alla Juventus a parametro zero nel Calciomercato estivo del 2022 dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco.

Yildiz aveva iniziato con la Primavera bianconera, prima del passaggio alla Juventus Next Gen e infine della promozione in prima squadra in questa stagione come quinta punta.

Le indiscrezioni di mercato sull'interesse di Liverpool e Arsenal per Yildiz

Kenan Yildiz è stato accostato nelle scorse settimane al Liverpool, e alcuni media hanno parlato anche di possibili offerte da 35-40 milioni di euro.

Al momento però non ci sarebbe alcuna volontà da parte della società bianconera di una cessione a titolo definitivo del talento turco.

Al limite potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di una cessione in prestito secco, in modo da dargli la possibilità di giocare con maggiore continuità. Anche se a questo punto qualsiasi scenario su Yildiz verrà valutato solo fra un mese, quando Kean tornerà a disposizione della formazione bianconera.