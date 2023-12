La difesa dell'Inter, numeri alla mano, è la più forte della Seria A: sono soltanto sette le reti incassate dai nerazzurri in 15 partite di campionato con ben 10 clean sheet. Merito dei difensori e soprattutto del portiere Yann Sommer, che dopo aver tenuto la porta inviolata anche contro l'Udinese è diventato il primo portiere a collezionare almeno 10 clean sheet nelle prime quindici partite di serie A nell'era dei tre punti. Lo svizzero rappresenta una sicurezza per Simone Inzaghi e il suo staff, quello che però preoccupa la dirigenza nerazzurra è la sua carta d'identità: Sommer infatti compierà 35 anni tra qualche giorno e non potrà reggere questi livelli ancora per tanti anni, motivo per cui Beppe Marotta avrebbe rimesso gli occhi su Michele Di Gregorio del Monza.

La possibile trattativa tra Inter e Monza

Di Gregorio ha fatto tutta la trafila delle giovanili nell’Inter e nella sua avventura nerazzurra ha avuto diverse volte l'opportunità di allenarsi con il suo idolo Samir Handanovic. Leggermente più difficile sarà invece convincere il Monza, anche se negli ultimi anni tra Galliani e Marotta si sono imbastite diverse trattative (Sensi, Pirola e Carboni).

Il valore del portiere classe 97' attualmente è di 10 milioni di euro circa, quasi il doppio rispetto a quanto pagato dal Monza la scorsa estate, con l'Inter che potrebbe cedere ai brianzoli il cartellino di Valentin Carboni più un conguaglio economico di un paio di milioni.

L'obiettivo di Marotta e Ausilio sarebbe quello di far crescere ulteriormente Di Gregorio al fianco di Sommer per un anno, per poi affidargli in solitaria la responsabilità della porta interista.

In Italia anche il Milan pare interessato all'estremo difensore del Monza, così come il Napoli e la Roma ed in Premier League il Nottingham Forrest

Il profilo, le caratteristiche e la carriera di Michele Di Gregorio

Michele Di Gregorio, portiere classe 1997, è cresciuto proprio nel settore giovanile dell'Inter dove nel 2017 vince uno scudetto con la primavera per poi essere girato in prestito in Serie C a Renate, Novara e Pordenone.

Nel 2020 viene mandato in prestito al Monza, con Galliani che la scorsa estate decide di acquistarlo a titolo definitivo dai nerazzurri per circa 4 milioni di euro.

Alto 187 centimetri, Di Gregorio è un portiere forte nella presa e nelle uscite basse, la caratteristica che però lo fa emerge rispetto ad altri colleghi è la reattività: dimostrata anche contro la Juventus dove ha neutralizzato il tentativo di Dusan Vlahovic dal dischetto e poi ha respinto anche la ribattuta. Il numero uno del Monza sta crescendo partita dopo partita, tanto da aver collezionato già 5 clean sheet in 14 partite disputate.