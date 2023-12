Nelle scorse ore il giornalista sportivo vicino ai colori della Juventus Claudio Zuliani ha scritto sul proprio account X un messaggio polemico nei confronti dell'Inter, accusando i nerazzurri di aver ricevuto l'ennesimo favore arbitrale nella partita poi pareggiata con il Genoa ieri sera per 1-1. Anche il giornalista Tancredi Palmeri ha detto la propria opinione su X, scendendo nel dettaglio dell'episodio discusso, un presunto fallo di Bisseck ai danni di Strootman in occasione del gol di Marko Arnautovic, e spiegando le ragioni per le quali il giudice di gara non ha fischiato secondo lui il contatto.

Juve, Zuliani grida allo scandalo contro l'Inter, i tifosi non ci stanno: 'Viste cose peggiori che sono finite con le retrocessioni'

Il giornalista sportivo Claudio Zuliani è tornato a scrivere sul proprio account X commentando il primo gol dell'Inter segnato da Arnautovic nel pareggio per 1 a 1 nella trasferta con il Genoa: "In 40 anni di calcio non ho mai visto una roba del genere. Un errore evidente minimo a favore ogni partita: senza ritegno!". Zuliani nello specifico si riferisce ad un fermo immagine che ritrae il difensore dell'Inter Bisseck commettere un fallo su Strootman in occasione dell'azione del gol dei nerazzurri. Un messaggio polemico che di conseguenza ha scatenato l'ira dei tifosi interisti: tantissime sono state le repliche al post del giornalista e tra i commenti si leggono supporter scrivere: "Mah, io ho visto di molto peggio e per cose reali.

È finita a processi e retrocessioni" oppure: "In 40 anni di calcio io ne ho viste ben di peggio, e tutte a vostro favore. Ora il vento è cambiato, e gridate allo scandalo" o ancora: "Detto da uno juventino fa abbastanza ridere. Forse non ricordi Milan-Juventus, gol di Mexes regolarissimo dentro di un metro, non convalidato dall'arbitro.

Quindi che l'Inter la stiano aiutando ok, ma che tu dici che in 40 anni mai visto robe così fa davvero ridere!". Tra le tante repliche al post di Zuliani, ci sono ovviamente anche i tifosi che la pensano come il giornalista: "Con il Var non esiste non richiamare l'arbitro. Questa é pura malafede" scrive un utente, seguito da un altro che rintuzza: "Caro Claudio, lo vediamo tutti !

Però penso che oltre alle disdette DAZN sarebbe ora di fare qualche altra cosa! E tu hai popolarità e autorevolezza per indicarci la strada. Perché tutto ciò che sta accadendo è politica e lobbismo, nulla di casuale".

Tancredi Palmeri: 'Bisseck deve vincolarsi dalla marcatura di Strootman: sono due mezzi falli che non giustificano il fischio'

Anche Tancredi Palmeri, sul proprio account X, ha commentato le immagini del presunto fallo di Bisseck su Strootman: "Ed ecco qua l’immagine: l’inizio del contrasto tra Bisseck e Strootman. Strootman blocca Bisseck con braccia e corpo per evitarne l’elevazione; Bisseck dovrà divincolarsi per muoversi. Due mezzi falli che non giustificano fallo né per uno né per l’altro".

Un pensiero che lo stesso Palmeri ha poi ribadito con un altro post: "Non è fallo di Bisseck come non era fallo di Tonali sul gol nel Lazio-Milan del sorpasso scudetto del Milan. Entrambi spingono? Sì. Ma non è fallo perché là arrivava avversario addosso a Tonali, qua Strootman trattiene Bisseck".

La curiosità, Genoa ammazza grandi

Al netto del contestato gol dell'Inter, la gara è terminata 1-1 facendo si che per i padroni di casa prosegua l'incredibile striscia positiva contro le big di questo campionato. Ad eccezione della sconfitta contro il Milan, arrivata comunque in pieno recupero con un gol di Pulisic molto contestato, il Grifone ha infatti sconfitto tra le mura amiche la Roma per 4-1, pareggiando poi 2-2 col Napoli (e vinceva 2-0), 1-1 con la Juventus e 1-1 ieri sera contro l'Inter. Uno score frutto certamente dell'ottimo lavoro di Alberto Gilardino, che al primo anno di Serie A sta dimostrando di possedere solidi concetti di base.