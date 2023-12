Dean Huijsen come Matias Soulè ed Enzo Barrenechea: Cristiano Giuntoli sta infatti meditando di spedire in prestito il talentino della difesa della Juventus per consentirgli di crescere e maturare come sta accadendo ai due 'colleghi', finiti al Frosinone e letteralmente esplosi sotto la guida di Eusebio Di Francesco.

Ad essere interessato ad Huijsen sarebbe Matteo Tognozzi, ex scout bianconero da poche settimane direttore sportivo del Granada, che portò il centrale di difesa a Torino due anni fa.

Creciuto nella Next Gen, Huijsen ha fatto il suo esordio in Serie A il 22 ottobre scorso nella partita tra Milan e Juventus, quando Allegri l'ha spedito in campo per gestire al meglio gli ultimi 10 minuti ed evitare di esporsi alla attacchi dei rossoneri, alla fine sconfitti 0-1 con rete dell'ex Manuel Locatelli.

Alto 1,95 m e classe 2005, il centrale ha bisogno di giocare per acquisire esperienza e maturità ecco che l'opzione Granada sarebbe perfetta per portare a termine quella maturità utile a potersi poi imporre in bianconero: il Granada, assolutamente certo delle qualità del ragazzo nella persona di Matteo Tognozzi, punta ad ottenerlo in prestito fino al termine della stagione.

Si tratterebbe dunque di un'operazione a tempo 'determinato', a fronte forse di qualche milione che finirebbe nelle casse bianconere.

Huijsen è arrivato a Torino dal Malaga nel gennaio 2021, superando la concorrenza di società prestigiose come il Real Madrid.

Inizialmente integrato nel settore giovanile bianconero, il talentuoso difensore olandese ha iniziato la sua avventura nella formazione Under 17, segnando ben 7 gol, prima di passare alla Primavera per una breve esperienza.

La sua crescita esponenziale e precoce lo ha proiettato rapidamente nel contesto della Juventus Next Gen, la squadra riservata ai giovani talenti: con la 'cantera' bianconera, Huijsen ha giocato 19 partite ufficiali tra Serie C e Coppa Italia di categoria, mettendo a segno 3 gol, tra cui uno spettacolare contro il Foggia, e dimostrando un rendimento notevole.

Il giovane difensore olandese ha rinnovato il suo contratto con la Juventus lo scorso giugno, legandosi al club fino al 30 giugno 2027, segno evidente di come dalle parti della Continassa si punti molto sul ragazzo che può giocare come centrale in una difesa a 3 o come interno in uno schieramento a 4 laddove è in grado di agire sia sul centrodestra che sul centrosinistra.