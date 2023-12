La Juventus è al lavoro per definire il mercato di gennaio. Si parla di rinforzi ma nelle ultime ore la società bianconera avrebbe ricevuto dei gradimenti ulteriori rispetto a due dei giovani nella rosa bianconera che al momento sono riserve. Parliamo di Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior, che piacciono al Monza. Il giocatore italiano era stato valutato dalla società lombarda anche nel recente Calciomercato estivo ma alla fine Allegri ha deciso per la riconferma, verrebbe messo sul tavolo anche per uno scambio per Colpani.

Diversa è la situazione di Samuel Iling-Junior, con la società bianconera che lo lascerebbe partire per una somma vicina ai 20 milioni di euro ma al momento non sono arrivate offerte vicine a tale valutazione.

Per questo la Juventus potrebbe decidere di lasciarlo partire in prestito e a giugno valuterà se venderlo definitivamente o se fargli prolungare il contratto.

I giocatori Miretti e Iling-Junior si trasferirebbero in prestito al Monza a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare la cessione in prestito di Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior, giocatori cresciuti nel settore giovanile bianconero, con un'esperienza professionale anche nella Juventus Next Gen, fino alla promozione in prima squadra dalla scorsa stagione. Molto dipenderà dai rinforzi che arriveranno a centrocampo, se infatti gli acquisti saranno due allora la partenza di Miretti diventerebbe molto probabile.

Su Iling-Junior invece considerando l'abbondanza sulla fascia sinistra la sua cessione potrebbe anche non portare all'arrivo di un sostituto, considerando che ci sono Kostic e Cambiaso e quest'ultimo può fare l'alternativa a Weah, in attesa del recupero di De Sciglio previsto per inizio 2024.

Come giocherebbero Miretti e Iling-Junior nel Monza

L'eventuale cessione in prestito di Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior porterebbe qualità al Monza, che per fare il salto di qualità definitivo in previsione di una qualificazione in Conference League ha bisogno di rinforzi. A tal riguardo Palladino gioca con il 3-4-2-1, di conseguenza Miretti potrebbe giocare come uno dei trequartisti a supporto di una punta, Colombo.

Per quanto riguarda invece Iling-Junior, si andrebbe a giocare il posto sulla fascia sinistra con Kyriakopoulos, che ha sostituito nel recente calciomercato estivo Carlo Augusto, trasferitosi all'Inter. L'inglese garantirebbe grande qualità offensiva, a differenza del greco che invece ha una fase difensiva migliore.