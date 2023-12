La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando un possibile colpo per la prossima stagione ed il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Victor Gyökeres, attaccante dello Sporting Lisbona; i nerazzurri starebbero ragionando su una possibile offerta da presentare al club portoghese nella prossima estate, anche se la valutazione del giocatore potrebbe ostacolare la trattativa.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Viktor Gyökeres dallo Sporting Lisbona

L'Inter sembra essere pronta a gettare il proprio sguardo su un talento emergente: Viktor Gyökeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona.

La notizia è stata portata alla luce dal giornalista Ekrem Konur attraverso il suo profilo X, il quale che i nerazzurri stanno seguendo da vicino le gesta del calciatore di 25 anni.

Gyökeres, attualmente sotto la lente di osservazione anche da parte di alcuni club della Premier League, sta vivendo una stagione eccezionale dal punto di vista personale e i suoi numeri parlano chiaro: 15 gol e 7 assist in soli 17 incontri con la maglia dello Sporting Lisbona.

Un rendimento che ha attirato l'attenzione di diverse squadre europee, tra cui spicca l'Inter, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo per la prossima stagione, dove scadrà il contratto di Alexis Sanchez, liberando uno slot in attacco.

Il percorso di Gyökeres in Portogallo ha avuto inizio nell'estate scorsa, quando lo Sporting Lisbona ha deciso di puntare su di lui, prelevandolo dal Coventry: la mossa si è rivelata vincente, considerando il rendimento dell'attaccante svedese.

Lo sviluppo della possibile trattativa in estate

L'Inter, per la prossima stagione, cercando di portarsi avanti rispetto alle possibili concorrenti, sembra aver messo gli occhi su Gyökeres come possibile rinforzo per il reparto avanzato, dopo che in questi mesi il calciatore ha dimostrato di avere le caratteristiche giuste per essere un'aggiunta preziosa al roster nerazzurro.

A rallentare la possibile trattativa è però la valutazione del giocatore, ormai sopra i 30 milioni di euro. Il suo contratto coi portoghesi è in scadenza nel giugno del 2028.

Gyökeres, caratteristiche fisiche e statistiche

Alto 187 centimetri, Viktor Gyökeres si presenta come una punta centrale versatile, capace di adattarsi anche al ruolo di ala sinistra, evidenziando non solo una notevole agilità ma anche una buona fisicità.

La sua carriera ha avuto inizio nel Brommapojkarna, squadra di un quartiere di Stoccolma, dove ha fatto il suo esordio nel 2015; Gyökeres ha trascorso tre anni nel club, distinguendosi con 20 gol in 52 partite. In seguito è passato al Brighton, che lo ha ceduto in prestito prima ai tedeschi del St.Pauli e poi al Swansea. Successivamente si è trasferito al Coventry, dove è rimasto fino alla scorsa estate.

Il percorso di Gyökeres ha poi trovato conferma a livello internazionale. Il 8 gennaio 2019, ha fatto il suo debutto con la nazionale svedese, scendendo in campo nell'amichevole contro la Finlandia. Da allora ha totalizzato 19 presenze, segnando 5 reti.