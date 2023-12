Dalle parti della Continassa continua a gravitare in ottica cessione il nome di Samuel Iling-Junior che il club vorrebbe impiegare come contropartita tecnica per arrivare a calciatori funzionali al progetto: il nome che si continua a seguire allora è quello di Teun Koopmeiners, mezzala di proprietà dell'Atalanta che vuole 40 milioni di euro per lasciare andare l'olandese.

Iling-Junior per arrivare a Koopmeiners

La Juventus vorrebbe rinforzare il centrocampo con il centrale dell'Atalanta che tanto bene sta facendo con la maglia della Dea: 17 gol e 7 assist in 76 presenze in Serie A parlano chiaro per un calciatore che oltre ad una grande qualità mostra ottime doti di corsa e intensità che mancano e molto alla mediana bianconera.

La Dea si sa è bottega cara e vuole 40 milioni per lasciar partire l'olandese, una cifra proibitiva che la Juventus non vorrebbe spendere nel mercato di gennaio, da qui l'idea di inserire una contropartita tecnica gradita a Gasperini.

Per arrivare all'olandese, considerato un "tuttocampista", la società vorrebbe sacrificare Samuel Iling-Junior, che quest'anno trova pochissimo spazio chiuso da Filip Kostic e Andrea Cambiaso, letteralmente esploso sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il laterale inglese viene valutato circa 20 milioni di euro, ecco che in tal caso Giuntoli completerebbe l'offerta con 15-20 milioni cash: l'ex Chelsea potrebbe agire largo a sinistra nel 3-4-2-1 atalantino andando a rinforzare un reparto che oggi vede solo Ruggeri in rosa.

Anche Juventus vs Napoli ha mostrato come la Juventus debba intervenire a centrocampo

Ieri sera la compagine di Massimiliano Allegri ha centrato un successo molto significativo in casa contro il Napoli: un 1-0 firmato Federico Gatti su perfetto cross dalla destra pennellato da Andrea Cambiaso, nettamente il migliore in campo dei suoi, che ha dato nuova linfa alla classifica coi bianconeri tornati momentaneamente in testa in attesa che l'Inter giochi il proprio turno di A contro l'Udinese.

La Juventus ha giocato una buona partita concludendo abbastanza in porta (11 conclusioni totali di cui 2 in porta) ma il match ha mostrato ancora una volta la necessità di rinforzare il centrocampo, dove il trio Locatelli-Rabiot-McKennie ha sofferto sia tecnicamente che fisicamente gli opposti Lobotka-Anguissa e Zielinski. La squadra ha tremendamente bisogno di rinforzi ecco che un giocatore che abbina quantità e qualità sarebbe fondamentale sia per dare 'respiro' a Rabiot, unico calciatore in rosa in grado di recuperare palloni e rincorrere con 'saggezza' gli avversari, che per supportare una manovra offensiva a cui manca un rifinitore. Koopmeiners è anche dotato di un gran tiro da fuori, altro fondamentale di cui oggi è carente la mediana bianconera.