A poche ore dalla fine della sessione di calciomercato invernale, la Juventus sta trattando per il trasferimento di Carlos Alcaraz in bianconero. Nella giornata di oggi 31 gennaio, l'argentino sosterrà la prima parte delle visite mediche a Londra, mentre la società sta definendo l'intesa col Southampton. Si tratta di un'operazione tra prestito oneroso e diritto sui 50 milioni di euro totali.

Alcaraz-Juve, domani la seconda parte delle visite mediche a Torino

Per rinforzare il centrocampo il club ha fatto un ultimo tentativo per portare Pereyra e Bonaventura in bianconero: per il primo l'Udinese ha chiesto troppo, circa 4 milioni di euro, per il secondo invece è stata la Fiorentina a fare muro.

Da qui la volontà di orientarsi altrove.

La società ha così inferto un'accelerata per Carlos Alcaraz, attualmente in forza al Southampton. L'accordo, in via di definizione, dovrebbe prevedere un prestito a circa 3.8 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 49 milioni, ma al momento si tratta solo di ipotesi e non di cifre ufficiali. La società ha comunque già prenotato la seconda parte delle visite mediche per domani al JMedical.

Chi è il nuovo calciatore che vestirà la maglia bianconera

Carlos Alcaraz è nato a La Plata il 30 novembre 2002 e ha militato ad inizio carriera nel Racing (squadra del campionato argentino). Nel 2022-23 è arrivato in Premier League al Southampton realizzando in 18 partite 4 gol: quest'anno tra Championship, Carabao e FA Cup ha invece disputato 23 incontri con 4 gol e 3 assist.

Nonostante la retrocessione dello scorso anno del club inglese, il centrocampista si è sempre messo in mostra con ottime giocate.

Massimiliano Allegri potrà utilizzare il nuovo acquisto in diverse posizioni: sia come centrale che come mezzala, il suo ruolo principale, ma anche da trequartista alle spalle di una prima punta.

Il commento di alcuni tifosi della Vecchia Signora

Sui social l'ormai prossimo arrivo di Carlos Alcaraz alla Juve è stato commentato in modo da positivo da diversi tifosi della Vecchia Signora.

Un utente ha affermato: "Ti aspettiamo a braccia aperte". Un altro ha chiosato: "Complimenti! Il calciatore stava firmando con il Nottingham Forrest, ma in extremis è arrivato a Torino".

Tra i vari commenti non è mancata l'ironia di alcuni tifosi visto che Alcaraz è l'omonimo del tennista iberico: "Grande Juve, abbiamo preso il numero 2 del mondo". Un altro ha chiosato: "Peccato, era meglio Sinner".

Infine tra i vari commenti c'è anche chi considera il colpo di mercato deludente: "Ma Giuntoli l'ha capito che si trova alla Juve? Basta calciatori mediocri". Un ulteriore tifoso invece ha riferito che per giudicare vuole prima vedere il 21enne sul rettangolo di gioco.