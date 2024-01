Proseguono le manovra di mercato in casa Juventus, che starebbe valutando due cessioni: quella di Moise Kean in prestito a Monza o Fiorentina e quella di Filip Kostic a titolo definitivo con interessanti offerte che sarebbero in arrivo dall'Arabia Saudita.

Sul fronte acquisti invece, la prossima settimana il club abbraccerà Thiago Djalò, in arrivo dal Lille per 3.5 milioni di euro.

Le possibili cessioni in casa Juve

Nella strategia della Juventus per puntellare la rosa, si prospettano almeno due possibili cessioni. Moise Kean, reduce da un'inattività di circa un mese dovuta ad un problema alla tibia, sembra sulla strada dell'addio con la formula del prestito con direzione Monza o Fiorentina.

Il giovane attaccante mira a trovare continuità per giocarsi le sue chance in vista degli Europei e starebbe dunque meditando un arrivederci al pari comunque del club, che forte ormai di 4 punte di livello grazie all'esplosione di Yilidz potrebbe decidere di accettare anche per monetizzare qualcosa dal prestito.

"Per quanto riguarda il mercato, preferisco non parlare al momento, anche perché domani c'è la partita e le questioni di mercato sono gestite da Giuntoli e Manna. Inoltre, non spetta a me determinare quale sia la migliore destinazione per lui. Moise Kean è un giocatore della Juventus e sono soddisfatto della sua prestazione nella prima parte della stagione, nonostante la sua attuale assenza dalle ultime partite" ha riferito su di lui Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre Juventus vs Frosinone, in programma domani e valida per i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Venendo a Filip Kostic, l'esterno serbo sarebbe nel mirino di alcuni club arabi, che potrebbero essere pronti ad offrire attorno ai 20 milioni per acquisirne il cartellino: in caso di addio, al suo posto potrebbe arrivare Bernardeschi dal Toronto in prestito secco per 6 mesi.

La settimana prossima arriverà Djalò

Tutto fatto invece, almeno così pare, per l'arrivo a Torino di Thiago Djalò, che è atteso in città per la prossima settimana: per lui sono previste visite mediche e firma sul contratto che lo legherà al club fino al 2028.

Al Lille un conguaglio da 3.5 milioni di euro che è stato sufficiente a convincere la compagine francese ad anticipare la separazione dal difensore portoghese che sarebbe comunque andato via in estate a parametro zero.

Djalò avrà bisogno comunque di un po' di tempo utile a smaltire del tutto il grave infortunio al legamento del ginocchio patito lo scorso anno, dopo di che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri.