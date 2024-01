L'Inter si è mossa subito sul mercato in questa sessione invernale andando a coprire il "buco" lasciato dal grave infortunio di Juan Cuadrado, che si è operato al tendine d'Achille e sarà out fino a aprile, con l'arrivo di Tajon Buchanan dal Brugge per 7 milioni di euro. Ma questa può non essere l'unica mossa, visto che i nerazzurri potrebbero fare qualcosa last minute in attacco, dove Alexis Sanchez e Marko Arnautovic continuano a faticare. Un'occasione può arrivare dal Napoli, dove Giovanni Simeone sarebbe scontento per lo scarso utilizzo e chiuso sia da Victor Osimhen che da Giacomo Raspadori.

Anche la Fiorentina può fare qualcosa in attacco in questa sessione invernale di Calciomercato. Beltran e Nzola non hanno trovato continuità e non c'è ancora un "titolarissimo". Proprio per questo i viola si starebbero guardando in torno e tra i nomi che piacerebbero c'è quello di Moise Kean. L'attaccante alla Juventus è finito indietro nelle gerarchie, soprattutto dopo l'esplosione di Yildiz, e questo può facilitare una trattiva con i viola.

Inter su Giovanni Simeone

Il rendimento avuto da Alexis Sanchez e Marko Arnautovic fino ad ora sta facendo riflettere non poco l'Inter. I nerazzurri non vorrebbero fare altri investimenti sul mercato dopo l'acquisto di Tajon Buchanan, ma non si vuole lasciare nulla di intentato a caccia della "seconda stella", che arriverebbe con la vittoria dello scudetto.

Proprio per questo la società potrebbe fare qualcosa in extremis sfruttando il malcontento di qualche giocatore. E un'occasione può arrivare dal Napoli, dove Giovanni Simeone continua a fare panchina nonostante l'assenza di Victor Osimhen e proprio questo starebbe spingendo l'argentino a chiedere la cessione.

Inter e Napoli potrebbero sedersi al tavolo delle trattative puntando a una cessione in prestito di Simeone, magari oneroso pagato con il cartellino di Stefano Sensi, valutato 2-3 milioni di euro essendo in scadenza a giugno, e data l'esigenza degli azzurri di doversi rinforzare a centrocampo.

Fiorentina su Kean

La Fiorentina è alla ricerca di una prima punta già in questa sessione di mercato. Il nome che piacerebbe ai viola è quello di Moise Kean, che alla Juventus sta trovando poco spazio e ora rischia di trovarne ancora meno dopo l'esplosione in positivo di Kenan Yildiz.

Vincenzo Italiano non è soddisfatto del rendimento delle due punte a disposizione, in particolare Nzola, e proprio per questo ha chiesto un innesto per continuare a sognare la qualificazione alla Champions.

L'idea sarebbe quella di imbastire l'affare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni di euro, che diventa obbligo a determinate condizioni come la qualificazione alla prossima Champions League.

Ipotesi tattiche: l'Inter con Simeone e la Fiorentina con Kean

Ipotizzando che le due trattative possano andare in porto è possibile provare a immaginare anche quali sarebbero le conseguenze tattiche per Inter e Fiorentina.

All'Inter Simeone potrebbe rappresentare la prima alternativa a Thuram e Lautaro Martinez e sicuramente avrebbe un minutaggio più elevato di quello che sta avendo in Campania. Lo favorirebbe anche il fatto che l'Inter gioca con un attacco a due, mentre il Napoli gioca con una sola punta e ha tre attaccanti.

Simeone per caratteristiche è in grado di giocare sia al fianco di Lautaro che di Thuram, permettendo a Inzaghi di ruotare gli uomini a sua disposizione davanti.

In caso di arrivo di Moise Kean a Firenze, invece, il tecnico dei viola sarebbe accontentato e avrebbe a disposizione un tridente di grande spessore. A destra Nico Gonzalez, al centro Moise Kean e a sinistra si giocherebbero il posto Sottil, Brekalo e Ikoné, non dimenticando che la Fiorentina è anche in Conference League e questo, dunque, permetterebbe a tutti di giocare con una discreta continuità.