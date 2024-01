Nelle scorse ore ai microfoni del format Dazn Open Var l'ex arbitro Andrea Gervasoni ha parlato degli episodi discussi accaduti in Inter-Hellas Verona, sottolineando come il gol del 2-1 segnato da Davide Fratessi sarebbe stato da annullare per il precedente contatto tra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda.

Anche il giornalista sportivo Paolo Condò ha evidenziato sul quotidiano La Repubblica gli errori commessi dalla sala Var in occasione del match di San Siro.

L'ex arbitro Gervasoni sul gol di Frattesi: 'Dobbiamo parlare con Nasca perché andava annullato ed è stato un errore'

L'ex arbitro Andrea Gervasoni è stato ospite nelle scorse ore negli studi di Dazn e commentando l'episodio discusso tra Alessandro Bastoni e Duda sull'azione del gol che ha regalato la vittoria all'Inter per 2-1 contro l'Hellas Verona ha detto: "Dobbiamo capire il perché del mancato intervento del Var sul gol di Frattesi: andava annullato per il fallo intenzionale di Bastoni sul giocatore avversario. Decisioni corrette su altri episodi. Analizzeremo l’episodio con calma, il gol andava annullato ed è stato un errore. Dobbiamo parlare con calma con il Var Nasca per capire se ha valutato l’intervento di Bastoni come un body check".

Tali dichiarazioni hanno nuovamente aizzato il fuoco delle polemiche sui social, si leggono infatti messaggi di tifosi bianconeri come questo: "Anche oggi ennesimo aiuto: gomitata non sanzionata di Bastoni nell'azione del gol, dove comunque ci sono ben tre giocatori in fuorigioco attivo. Visto che tutti e tre vanno sulla respinta del portiere, che non sa su chi dovrà intervenire".

Mentre qualcun altro ha aggiunto: "L’Inter ha tutti gli episodi dubbi a favore e una cosa come quella di Bastoni impunita con il Var non si è mai vista nella storia".

Condò: 'I nerazzurri si laureano campioni d'inverno anche grazie a un'astensione del Var sul contatto tra Bastoni e Duda'

Anche il giornalista sportivo Paolo Condò ha commentato sulle colonne del quotidiano La Repubblica quanto accaduto sul prati di San Siro tra Inter ed Hellas Verona: "Il titolo d’inverno l’Inter se l’era già preso sabato, anche grazie a un’astensione del Var sulla sbracciata di Bastoni a Duda che è stata un chiaro errore.

Allegri ha ragione quando sostiene che il giudizio al video sia soggettivo come quello dell’arbitro in campo, ma se al secondo viene concesso un margine perché fischia “in diretta”, quello del primo è molto più stretto".

Condò, allargando poi il suo commento, ha sottolineato come sia l'Inter con l'Hellas Verona sia la Juventus con la Salernitana, abbiano vinto nei minuti di recupero affrontando comunque avversarie attualmente nella parte bassa della classifica.