Arrivano novità sul ricorso effettuato da parte del Crotone alla Corte Sportiva d’Apello dopo l'inibizione inflitta al Direttore Generale Raffaele Vrenna a seguito dei fatti avvenuti nella gara Crotone-Juve Stabia. La Procura Federale intende infatti svolgere ulteriori indagini prima di prendere una decisione.

Gli squali torneranno intanto in campo nel weekend per la sfida casalinga contro il Catania in programma domenica 7 gennaio alle ore 18:30.

Ricorso per Raffaele Vrenna

Il match "infuocato" del 9 dicembre tra Crotone e Juve Stabia (1-1) aveva portato il Giudice Sportivo a sanzionare il Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna con un inibizione fino al 12 giugno 2024.

Una scelta ritenuta dal club sproporzionata rispetto alle accuse mosse, quindi gli squali che hanno deciso di effettuare ricorso presso la Corte Sportiva D'appello. Per avere un responso la Procura Federale ha fatto sapere ora che dovrà effettuare ulteriori indagini.

Nelle scorse settimane - riguardo alla stessa partita - la squalifica del tecnico Lamberto Zauli, inizialmente di due giornate, era stato ridotta a solo una, con l'aggiunta di una multa.

Crotone, contro il Catania senza Tumminello

Il Crotone tornerà in campo in questo fine settimana. Domenica 7 gennaio i rossoblù ospiteranno il Catania all'Ezio Scida nella 20^ giornata di Serie C, primo turno del girone di ritorno.

Tra le fila degli squali non ci sarà l'attaccante Marco Tumminello, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo a seguito della condotta mostrata nella gara contro l'Avellino.

Il Crotone affronterà per la terza volta in stagione gli etnei, vincendo per 0-1 il match d'andata al "Massimino", perdendo invece ai calci di rigore quello di Coppa Italia di Serie C, sempre in Sicilia.

Il punto sulle voci di mercato

Il Crotone di Lamberto Zauli non cambierà pelle in questa finestra di mercato di gennaio, ma potrebbe salutare alcuni elementi per accoglierne altri nuovi.

In uscita la prima cessione potrebbe riguardare il portiere Paolo Branduani, indirizzato verso il ritorno alla Juve Stabia. Valigie pronte anche per il difensore Manuel Nicoletti, i centrocampisti Thomas Schirò e Luis Rojas. In uscita ci sarebbero anche l'attaccante Orazio Pannitteri (piace alla Pro Vercelli) e il centrocampista Pasquale Giannotti (è un'idea del Trento).

In entrata i rossoblù continuano la ricerca di almeno un difensore centrale, mentre a centrocampo è trapelato recentemente un interesse per il centrocampista Marcel Buchel, svincolato dopo l'esperienza all'Ascoli.