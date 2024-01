Antonio Conte continua ad essere tra gli allenatori più ambiti del panorama calcistico internazionale, con particolare riferimento al campionato italiano. Le aspirazioni da grande club passano inevitabilmente per grinta e competenza che, come ampiamente dimostrato, il tecnico pugliese ha da vendere. L’ultima esperienza sulla panchina del Tottenham non è stata delle più felici e dopo diversi mesi di pausa l’allenatore potrebbe essere pronto a tornare in Serie A.

Diversi sono ovviamente i club interessati ad Antonio Conte; già ai tempi dell’esonero di Rudi Garcia si era parlato di un possibile interesse del Napoli.

De Laurentiis ha poi optato per Walter Mazzarri, ma quell’interesse potrebbe essere ancora vivo per una fase di ricostruzione che partirebbe appunto dalla prossima stagione. Attenzione anche al Milan che, con una posizione non più solida di Stefano Pioli, potrebbe decidere di affidare all’allenatore salentino un percorso ambizioso e vincente.

Anche Roma e Juventus sembrano voler puntare su Antonio Conte

L’appeal di Antonio Conte potrebbe spingere anche la Roma ad unirsi alla corte delle pretendenti per la panchina della prossima stagione. Josè Mourinho ha più volte dichiarato di non voler lasciare la Capitale ma le impressioni non portano a certezze assolute. Il contratto del portoghese non è stato ancora rinnovato e la scadenza fissata a quest’anno potrebbe indispettire le parti con il tempo che passa.

Da segnalare anche il presunto interesse del Brasile per Josè Mourinho; uno scenario da effetto domino che porterebbe il portoghese via dalla Roma e prontamente sostituto, magari, proprio da Antonio Conte. Tra le ultime il nome dell’allenatore spicca anche come possibile sostituto di Massimiliano Allegri alla Juventus laddove il livornese dovesse lasciare Torino a giugno.

A prescindere dalle preferenze del tecnico salentino, i club in questione dovranno valutare attentamente il discorso economico. L’allenatore ex Tottenham ha sempre avuto contratti importanti, in linea con il suo valore e con le ambizioni che sempre lo accompagnano in ogni progetto. Chi deciderà di affondare il colpo dovrà dunque essere pronto ad un esborso annuale decisamente oneroso.

Quale squadra ha più bisogno del tecnico salentino?

Il fatto che Antonio Conte sia garanzia di successi e trofei è certamente cosa nota; il palmarés parla per lui nonostante l’ultima esperienza sia andata in una direzione inconsueta rispetto a ciò a cui ci aveva abituati. Ma quale club, tra quelli citati, può davvero trarre il massimo dalla presenza del tecnico salentino sulla propria panchina?

Per un discorso di piazza, di blasone e di ambizioni necessarie, forse la Roma potrebbe davvero essere la squadra giusta per Antonio Conte. I giallorossi navigano da tempo in acque non sempre tranquille; i successi mancano da tempo e ancora bruciano le tante opportunità mancate nel ventennio precedente.

Il dualismo con l’Inter prima del triplete; quello con la Juventus negli anni successivi, senza dimenticare la finale di Champions League sfiorata con Di Francesco in panchina. Antonio Conte potrebbe dunque far convergere tutte quelle delusioni e vittorie mancate in un exploit importante. Siamo nell’ambito delle previsioni e supposizioni; solo il tempo chiarirà gli intenti e i reali risvolti sul rettangolo di gioco.