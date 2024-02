La Juventus sta vivendo un momento decisivo della stagione. Il mese di marzo ci dirà molto della volontà della società bianconera di confermare o meno Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Molto potrebbe dipendere anche dalla volontà del tecnico livornese di rimanere o meno a Torino. Intanto le agenzie di scommesse hanno publicato le quote in merito a quello che sarà il futuro della panchina bianconera nel 2024-2025. In base ai dati pubblicati la probabilità di una permanenza di Allegri rimane più alta, infatti è pagata di meno, a differenza invece di un possibile ritorno di Antonio Conte o eventualmente di un ingaggio di Thiago Motta.

La permanenza di Massimiliano Allegri è quotata a 1,6 da Snai, a 1,5 da Goldbet e Better

L'agenzia di scommesse Snai quota la permanenza di Massimiliano Allegri per la stagione 2024-2025 a 1,6. Di conseguenza al momento ci sono riscontri importanti da parte delle aziende di betting sulla volontà della Juventus di confermare il tecnico livornese. Basti notare anche le quote di Goldbet e Better, entrambe pagano 1,5 la posta in palio. Interessante anche le quote pubblicate da Snai, Goldbet e Better sul ritorno di Antonio Conte nella società bianconera. Snai lo quota a 3,00, Goldbet e Better a 2,75. Stesse quote anche l'ingaggio di Thiago Motta, che rimane uno dei nomi valutati dalla società bianconera per la panchina.

Nelle valutazioni delle agenzie di scommesse ci sono anche i nomi di De Zerbi, Alonso e Tudor

Saliamo con le quote se cambiano i nomi. Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton, è pagato 7,5 volte la posta da Snai, 8,00 Goldbet e Better. Per quanto riguarda invece Xabi Alonso, la quota è a 12, Goldbet e Better a 15. L'approdo di Tudor è quotato a 20 per tutte le agenzie di scommesse, a 15 Farioli.

C'è anche il nome di Mourinho, Snai a 15, Golbet e Better a 20.

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri rimane uno dei più chiacchierati nelle ultime settimane. In tanti hanno ipotizzato la possibilità di un addio a fine stagione, molto dipenderà evidentemente dall'incontro fra il tecnico e il Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli che sarebbe previsto nel mese di marzo, probabilmente a fine considerando la pausa dei campionati per l'impegno delle nazionali.

A parlare dell'argomento è stato anche il giornalista Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio, che ha dichiarato: "Inizio ad avere la convinzione che Allegri non sarà l’allenatore dell’anno prossimo". La convinzione del giornalista si basa su alcune dichiarazioni e indizi riguardanti il discorso sul rinnovo del contratto. Nonostante a Allegri resti ancora un anno di contratto, sembra che non voglia arrivare in scadenza il prossimo anno. Inoltre, il fatto che la Juventus non abbia vinto trofei in due anni e mezzo potrebbe influenzare la decisione del club riguardo al futuro dell'allenatore.