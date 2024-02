Nella giornata di mercoledì 28 febbraio sono state recuperate partite della 21esima giornata, non disputatesi per la Supercoppa italiana di fine gennaio. L'Inter consolida il primo posto battendo anche l'Atalanta e portandosi a +12 sulla Juventus. Uno scudetto che oramai sembra indirizzato verso Milano sponda nerazzurra ma non sono mancate polemiche arbitrali. Ne ha parlato anche l'ex direttore di Tuttosport Vittorio Oreggia, che ha sottolineato come il calcio oramai sia schiavo del Var e come tale, a sua detta, non può piacere a nessuno.

Il giornalista Oreggia ha commentato Inter-Atalanta dal punto di vista arbitrale

'Questo calcio ormai schiavo del var non può piacere a nessuno nemmeno a chi è smisuratamente più forte come l’Inter. E’ il calcio di Ceferin e Infantino cioè del peggio'. Questo il post pubblicato da Vittorio Oreggia sul suo profilo di X. Il giornalista si è riferito evidentemente ad Inter-Atalanta e al gol annullato ai bergamaschi per fallo di mano riscontrato dal Var. Altro episodio contestato il rigore per l'Inter per un altro fallo di mano, quello di Hateboer. Il post dell'ex direttore di Tuttosport è stato commentato da diversi utenti, alcuni dei quali sono andati a supporto delle parole del giornalista.

I commenti degli utenti al post di Oreggia

Un utente commentando il post di Vittorio Oreggia ha scritto: "Rigore a gioco fermo, la Serie A è giusto che fallisca". Un altro ha scritto: "Il rigore assegnato con la bandierina del guardalinee su... questa porcata ancora mancava alla collezione 23/24 di quella banda". Non sono mancate critiche e ironia rispetto alla valutazione del giornalista sportivo, un utente ha scritto: "Hai ragione, era più bello quando gli arbitri potevano chiudere gli occhi anche quando la palla era entrata di un metro...".

Evidente probabilmente il riferimento al gol di Muntari non riscontrato dall'arbitro in Milan-Juventus della stagione 2021-2022.

Le dichiarazioni di Percassi post Inter-Atalanta

Il dirigente dell'Atalanta, Luca Percassi, ha criticato l'arbitraggio e del VAR dopo la sconfitta della sua squadra contro l'Inter. Percassi ha espresso il suo dissenso riguardo a due situazioni chiave della partita, che ritiene abbiano influenzato pesantemente il risultato a favore degli avversari nerazzurri.

In particolare, ha evidenziato il gol annullato a De Ketelaere, definito "incomprensibile", sottolineando che secondo lui non c'è stato alcun tocco di Miranchuk e che, al massimo, avrebbe dovuto essere assegnato un rigore a favore dell'Atalanta. Ha anche sollevato dubbi sul giudizio relativo al rigore concesso a Hateboer, affermando che nessuno nello stadio ha compreso appieno cosa stesse accadendo, aggiungendo che il guardali3nee aveva segnalato il pallone uscito dal campo. Il dirigente ha aggiunto: "Una partita potenzialmente bellissima ma pesantemente condizionata dagli episodi arbitrali che hanno condizionato a favore dell'Inter il risultato". Ha poi riconosciuto i meriti e la forza dell'Inter ma ha aggiunto che questi episodi non ti danno la possibilità di recuperare il match.