Le dirigenze sportive di Inter e Juventus sarebbero decise a darsi battaglia nella prossima estate per provare ad accaparrarsi il difensore centrale dell'Atalanta Giorgio Scalvini; sul giocatore ci sarebbe da tempo l'interesse dei due top club che però dovranno nella prossima estate fare i conti con le richieste economiche del club nerazzurro, che per il difensore vorrebbe cifre vicine ai 40-50 milioni di euro.

Nel frattempo Scalvini ha rinnovato il suo contratto con l'Atalanta fino al 2028 e in una recente intervista a Tuttosport si è detto "molto contento del percorso di crescita con la squadra, alla quale sono grato per la fiducia dimostrata e messa nero su bianco con il rinnovo contrattuale".

L'idea di Inter e Juventus per la difesa: Giorgio Scalvini, che nel frattempo però rinnova

Giorgio Scalvini, uno dei difensori più corteggiati in circolazione, ha attirato dunque l'attenzione di club di alto profilo come Inter e Juventus. Il talentuoso interprete del ruolo di difensore centrale in una linea a tre si è recentemente concesso a una riflessione approfondita svelando anche alcuni dettagli sulle sue scelte per il futuro: "Tranquillità da veterano? Sono un po’ così nella vita di tutti i giorni, è una questione di carattere. Anche il fatto di aver sempre avuto la possibilità di sbagliare, rischiando la giocata, ti permette di crescere con uno spirito e un’impostazione molto particolare.

Speciale".

Scalvini ha parlato anche delle emozioni legate al giocare allo Stadio di San Siro: "San Siro è uno stadio che ti mette pressione. Affascinante, imponente. Vederlo pieno è qualcosa di speciale, ci ho giocato con l’Atalanta contro il Milan Campione d’Italia e contro l’Inter finalista di Champions; in Coppa Italia e ancora con la Nazionale.

Personalmente, quel tipo di atmosfera mi carica molto".

Infine un commento sul rinnovo fino al 2028: "Mi dà grandissima felicità. Sono grato alla società, sono molto legato alla famiglia Atalanta. Ero un bambino, ora sto diventando uomo sempre con questa maglia. Sono felicissimo di stare qua, il mio unico pensiero è l’Atalanta e voglio solo migliorare.

Con il lavoro. Ogni giorno".

Il difensore nelle idee di Inter e Juventus: le richieste dell'Atalanta

Le due società interessate al difensore dovranno fare i conti, come accennato, con la richiesta dell'Atalanta per il cartellino del difensore, che probabilmente si aggirerebbe intorno ai 40-50 milioni di euro, dato il prospetto futuribile del giovane giocatore.

Negli schemi tattici di Simone Inzaghi all'Inter il difensore potrebbe inserirsi come centrale nella difesa a tre, prendendo il posto da titolare in sostituzione di Acerbi o De Vrij, mentre nel modulo di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe affiancare Bremer sia in una difesa a 3 che in una a 4, come accade in nazionale dove con Luciano Spalletti è stato impiegato proprio al centro di un reparto schierato con 4 interpreti.

Scalvini si è imposto non solo per le doti difensive ma anche per la capacità di attaccare accompagnando la squadra in fase offensiva: a testimonianza di ciò i 3 assist firmati in 22 presenze quest'anno in Serie A.