La Juventus è reduce dalla sconfitta in campionato contro l'Inter e nei tifosi bianconeri c'è l'amarezza anche per il fatto che la squadra non abbia sfruttato alcune occasioni, una su tutte quella di Dusan Vlahovic, che ha sbagliato uno stop davanti al portiere avversario Sommer.

Sull'argomento ha parlato anche Eros Ramazzotti, ospite a Radio Bianconera nel programma Fuori di Juve di Claudio Zuliani. Tifoso della Juventus, il cantautore romano ha sottolineato come la squadra bianconera non gli sia piaciuta neanche contro l'Empoli.

Il cantautore Eros Ramazzotti ha sottolineato l'errore nello stop di Vlahovic

"Non so come un giocatore che guadagna tutti quei soldi come Vlahovic possa sbagliare a stoppare un pallone come quello", sono state queste le dichiarazioni di Eros Ramazzotti a Radio Bianconera, in riferimento a un episodio accaduto in Inter-Juve. Il cantautore ha aggiunto: "Se avesse controllato la palla, sarebbe valso sicuramente il vantaggio della Juventus".

L'artista romano poi sottolineato come la squadra bianconera non sia stata protagonista di una grande prestazione neppure contro l'Empoli nel match precedente, finito 1-1. Ramazzotti si è detto però ottimista, sottolineando come l'obiettivo minimo rimanga arrivare fra le prime quattro e raggiungere la qualificazione alla Champions League.

Se da una parte può essere stato decisivo l'errore di Vlahovic, dall'altra l'atteggiamento complessivo della Juventus non ha permesso alla squadra di recuperare il risultato dopo il vantaggio dei milanesi su autogol di Gatti. La superiorità tecnica dell'Inter è stata evidente, ma secondo diversi addetti ai lavori Allegri avrebbe dovuto rischiare di più nel secondo tempo, magari inserendo Chiesa insieme a Yildiz e Vlahovic, anziché sostituire il nazionale turco con il giocatore italiano.

La stagione di Vlahovic e il suo inizio nel 2024

Dusan Vlahovic aveva iniziato molto bene in questa stagione segnando subito diversi gol nelle prime giornate di campionato. Successivamente un problema di lombalgia lo ha condizionato per diverse settimane, con una forma ritrovata fra dicembre e gennaio. In particolare è stato positivo il suo rendimento nel mese di gennaio, nel quale sono arrivati sei gol contro Salernitana, Sassuolo, Lecce e Empoli.

Complessivamente finora Vlahovic ha disputato 21 match nel campionato italiano, segnando 12 gol e fornendo due assist. A questi bisogna aggiungere due presenze di Coppa Italia, nelle quali è entrato però nel secondo tempo a risultato già definito.