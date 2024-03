Ore 14.00 : Sono state depositate le distinte con le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jović.

In panchina: Mirante, Sportiello; Gabbia, Kalulu, Kjær, Terracciano; Adli, Musah; Chukwueze, Giroud. Allenatore: Pioli.

The team news is in!

AC Milan (@acmilan) March 10, 2024

Empoli (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Maleh; Cambiaghi, Żurkowski; Niang.

In panchina: Berisha, Perisan; Bastoni, Bereszyński, Cacace, Ebuehi; Kovalenko; Cancellieri, Caputo, Cerri, Destro, Shpendi. Allenatore: Nicola.

Dopo tanto tempo il Milan torna a giocare nell’orario tradizionale della domenica calcistica. Milan - Empoli infatti si giocherà domenica 10 marzo alle ore 15. Fischio d’inizio dell’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione CAN di Macerata che sarà coadiuvato da Giorgio Peretti di Verona e Niccolò Pagliardini di Arezzo quali assistenti in campo; Andrea Colombo della sezione di Como affiancherà la terna come IV uomo. Dalla sala VAR ci sarà Rosario Abisso di Palermo con Aleandro Di Paolo di Avezzano all’Avar. Gli ospiti dell’Empoli sono reduci da una brutta sconfitta casalinga contro il Cagliari che ha riaperto i giochi nella lotta per la salvezza.

La squadra di Davide Nicola infatti si trova attualmente a solo un punto dal terzultimo posto e recuperare terreno in queste giornate che portano al rush finale è l’obiettivo di tutta la società.

I padroni di casa del Milan sono reduci dalla vittoria, con polemica tra i tifosi, con lo Slavia Praga. Una partita vinta 4 a 2 ma con più di un’ora di superiorità numerica, quasi come avvenuto a Roma contro la Lazio dove Okafor ha sbloccato il risultato solamente sul finale, anche qui per lunghi tratti della partita, il Milan ha potuto godere della superiorità numerica.

Due assenze pesanti per squalifica per Stefano Pioli, si tratta di Alessandro Florenzi e Rafael Leao. Due giocatori che in questo periodo hanno avuto il rendimento più alto tra i rossoneri.

Al netto delle due assenze, il Mister proverà un turnover che potremmo definire come ‘inverso’ dato che tornerà la difesa titolare che almeno sulla carta dovrebbe schierare il Milan e che per molto tempo non ha avuto a disposizione il mister. Allora Davide Calabria a destra con Mailk Thiaw e Fikayo Tomori centrali e Theo Hernandez a sinistra, a centrocampo dovrebbe tornare Ismael Bennace con Tijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek nel ruolo misto di trequartista/mezzala. In attacco Olivier Giroud dovrebbe far spazio a Luka Jovic con Christian Pulisic a destra e Noah Okafor a sinistra. Altra bocciatura quindi per Samuel Chukwueze che dovrebbe sedere in panchina almeno all’inizio della partita. Un a sorta di turnover al contrario appunto in vista dell'impegno a Praga dove il Milan si giocherà il passaggio ai quarti di Europa League.

Sunday afternoons at San Siro.

AC Milan (@acmilan) March 10, 2024

La squadra di Nicola invece dovrebbe giocare con un 3-4-2-1 con riferimento centrale il rigorista ed ex rossonero Mbaye Niang preferito a Cerri e a Caputo. Ballottaggio tra Bereszyński e Gyasi per la fascia destra dove il tecnico potrebbe optare per una formazione con 4 difensori.

I convocati di Stefano Pioli del Milan per la partita con l'Empoli

Portieri:Maignan, Mirante, Sportiello;

Difensori:Calabia, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Kalulu, Gabbia, Kjaer, Terracciano.

Centrocampisti: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders;

Attaccanti: Chukwueze, Giroud,Okafor, Jovic, Pulisic.

📸📸📸📸 | SPOGLIATOIO



Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) March 10, 2024

I convocati di Nicola dell'Empoli per la trasferta contro il Milan

Portieri: Berisha, Caprile, Perisan;

Difensori: Bereszyński, Cacace, Ebuehi, Goglichidze, Kovalenko, Ismajli, , Luperto, Pezzella, Walukiewicz;

Centrocampisti: Bastoni, Cambiaghi, Cancellieri, Fazzini, Gyasi, Maleh, Marin, Zurkowski.

Attaccanti: Cerri, Caputo, Destro, Niang, Shpendi.

Milan - Empoli le quote e il pronostico

Pronostici a senso unico che vedono il Milan vincente a 1,40 con il pareggio a 4,75 e la vittoria degli uomini di Nicola a 7,75. Visto l’andamento delle due difese la quota GOL a 1,97 sembrerebbe essere una giocata molto appetibile.

In quanto al numero di gol segnati nell’incontro l’over 2,5 viene pagato 1,75 mentre l’over 3,5 a 2,85. Quota più bassa per il risultato esatto prevede due scelte dato che il risultato finale per 1-0 e 2-0 vengono entrambi pagati 6,50 con il 2-1 a 8,75 e il 3-0 a 9,75. Nonostante la quasi certa partenza dalla panchina Olivier Giroud è il giocatore che, secondo le società di scommesse sportive, dovrebbe segnare il primo gol con una giocata pagata 3,90 seguito da Luka Jovic e Noah Okafor a 5,50 per l’Empoli Mbaye Niang con il gol dell’ex a 9,50 equivale le quote di Francesco Caputo.