Il Paris Saint Germain sarà sicuramente protagonista assoluto nella prossima sessione estiva di Calciomercato visto che perderà Kylian Mbappé, in scadenza di contratto. I parigini dunque saranno chiamati al difficile compito di sostituire il fuoriclasse francese e uno dei nomi nel mirino sarebbe quello di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter sta trattando il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026, filtra ottimismo ma qualora questo non dovesse tramutarsi in una fumata bianca entro giugno non è da escludere che possa essere intavolata una trattativa con i parigini.

La Fiorentina potrebbe invece confermare Andrea Belotti nella prossima stagione. Il centravanti è arrivato in prestito dalla Roma a gennaio e sta pian piano convincendo tutti a suon di buone prestazioni. Proprio per questo motivo nelle prossime settimane le due società si siederanno al tavolo delle trattative per discutere del futuro del Gallo e trovare un'intesa di massima.

Psg su Lautaro Martinez

Il Psg sarà inevitabilmente la mina vagante della prossima sessione di calciomercato. Sostituire Kylian Mbappé non sarà semplice ma sono cominciati i sondaggi, con un occhio particolare al calcio italiano. Si è parlato di Rafael Leao e Victor Osimhen, ma piacerebbe molto anche Lautaro Martinez. L'Inter non vorrebbe privarsi del proprio capitano ma se non ci sarà un accordo per il rinnovo di contratto non è da escludere una cessione a priori in estate.

Anche perché i francesi potrebbero garantire un ingaggio sicuramente superiore, sfondando il muro dei 10 milioni di euro netti a stagione, mentre il club nerazzurro non vorrebbe andare oltre gli 8 milioni netti più bonus.

Una trattativa tra le due società non sarebbe semplice ma l'Inter potrebbe sedersi al tavolo qualora il Psg dovesse mettere sul piatto una cifra tra i 100 e i 110 milioni di euro, magari aggiungendo qualche bonus.

Visto che in casa nerazzurra non è mai tramontata la suggestione di un ritorno di Hakimi, non è da escludere a priori un'operazione che possa portare a Milano l'esterno marocchino è un conguaglio intorno ai 70-80 milioni di euro.

Nelle ultime ore a parlare è stato il patron del club parigino Al-Khelaïfi che Intervistato da RMC Sport ha confermato i piani futuri del club: "Mbappé?

Abbiamo detto che volevamo costruire una squadra per il futuro. Una squadra che può davvero giocare insieme per altri sei o sette anni. La partenza di Messi, Neymar o Ramos fa parte del progetto. È un onore che abbiano giocato per la nostra squadra, ma ora abbiamo un nuovo ciclo". Che Lautaro ne possa fare parte?

I possibili sostituti di Lautaro all'Inter

Inter che poi dovrebbe individuare un sostituto all'altezza di Lautaro Martinez. Cosa non semplice ma nei giorni scorsi si è parlato non a caso dell'interesse per Joshua Zirkzee, che potrebbe arrivare per 40-45 milioni di euro più una contropartita tecnica come Esposito o Oristanio. Non è da escludere, poi, che si possa andare anche su un altro nome per arricchire il reparto avanzato: uno dei calciatori in lizza è Jonathan David che, avendo il contratto in scadenza a giugno 2025, potrebbe lasciare il Lille per 30 milioni di euro circa.

La Fiorentina vuole confermare Belotti

La Fiorentina invece vorrebbe confermare Andrea Belotti nella prossima sessione estiva di calciomercato. I viola sono rimasti soddisfatti dal rendimento del centravanti italiano, arrivato in prestito dalla Roma a gennaio. Non a caso Vincenzo Italiano al centro dell'attacco lo sta preferendo spesso a Beltran e Nzola. La valutazione del Gallo si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro, ma le due società potrebbero anche imbastire uno scambio alla pari con lo stesso Nzola, che si trasferirebbe in giallorosso.