"Quella al Mondiale per club è una qualificazione molto importante sia per i soldi che arrivano già ora sia per le possibili sponsorizzazioni che deriveranno da questa competizione": ad esprimersi così nelle ultime ore è stato l'avvocato Maurizio Paniz, noto tifoso della Juventus, che intervenuto durante Piazza Affari su TMW Radio ha offerto una panoramica sull'importanza di quanto accaduto in settimana a proposito dei bianconeri, che grazie all'eliminazione dalla Champions League del Napoli ha conquistato l'accesso al Mondiale per Club che si terrà in Usa nell'estate del 2025.

L'avvocato Paniz sull'importanza della qualificazione dei bianconeri al Mondiale per Club

"Tutto questo aiuterà le casse della Juventus. Sarebbe stata un'ingiustizia non vedere i bianconeri in questa competizione importante. Io non sottovaluterei la proposta Superlega. Si sta aprendo un mercato molto più ampio di quello iniziale" ha proseguito Paniz.

In successione, Paniz ha parlato dei possibili risvolti che la qualificazione alla kermesse organizzata dalla FIFA porterà al livello delle prossime campagne trasferimenti nelle quali si cimenterà la Vecchia Signora: "E credo che si possano aprire dei discorsi interessanti e prospettive che attualmente non sono immaginabili. Mercato? La Juventus ha una filosofia ben delineata: sono tutti vendibili.

La bravura dei dirigenti consiste nel vendere un calciatore quando è al massimo e non può dare di più. La rosa è importante ma bisogna intervenire per fare delle migliorie".

L'accesso al Mondiale per Club garantisce 50 milioni di euro minimo

La Juventus si è dunque qualificata per il Mondiale per club del 2025 insieme all'Inter: sono stati nerazzurri e bianconeri ad appropriarsi infatti dei due slot dedicati all'Italia.

Decisivi i 47 punti del ranking europeo costruito sugli ultimi 4 anni di Champions League che il Napoli, nonostante l'anno in più disputato rispetto ai bianconeri, non è riuscito ad eguagliare fermandosi a 42. Il montepremi complessivo della manifestazione sarà di 2,5 miliardi di euro circa, ecco che il solo accesso alla competizione garantisce 50 milioni di euro di ricavi a ciascuna partecipante.

La vincitrice si porterà a casa 100 milioni di euro circa, poco meno di quanto ad oggi incassa la squadra vincitrice della Champions League. La competizione inizierà in Usa il 15 giugno 2025, finale prevista per domenica 13 luglio sempre negli States.