Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe ritrovarsi al centro di un interessante asse con il Tottenham, mentre la pista che avrebbe portato Rangnick al Milan si starebbe complicando. Il Napoli intanto terrebbe d'occhio Juanlu Sánchez del Siviglia.

Tottenham su Jonathan David: possibili incroci con Udogie e Vicario

Secondo quanto riferito dall'opinionista Luca Gramellini sul proprio canale YouTube, il Tottenham avrebbe effettuato alcuni sondaggi per Jonathan David. Il centravanti canadese della Juventus sarebbe particolarmente gradito a Roberto De Zerbi, approdato sulla panchina degli Spurs nel corso della stagione e deciso a costruire una squadra in grado di interpretare al meglio il proprio calcio offensivo.

L'interesse degli inglesi potrebbe aprire scenari interessanti anche per la Juventus. I bianconeri, infatti, seguirebbero da tempo due profili del Tottenham: Destiny Udogie e Guglielmo Vicario. Il primo rappresenterebbe una soluzione ideale qualora Andrea Cambiaso dovesse lasciare Torino durante l'estate, mentre il portiere ex Empoli continua a figurare tra i candidati valutati dalla dirigenza e da Damien Comolli per il futuro della porta juventina.

Milan, cresce il pessimismo per Rangnick. Napoli, idea Juanlu Sánchez

Sul fronte Milan, invece, emergono segnali poco incoraggianti per quanto riguarda la candidatura di Ralf Rangnick. Il CT dell'Austria, contattato nelle scorse settimane da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, non sarebbe pienamente convinto del progetto illustrato dalla dirigenza rossonera.

Secondo le indiscrezioni, Rangnick vorrebbe garanzie formali e una centralità assoluta nella futura organizzazione del club, con la possibilità di incidere direttamente sulle scelte riguardanti dirigenti e calciatori. Una richiesta che, almeno per il momento, non avrebbe trovato piena corrispondenza nelle intenzioni della proprietà. Nel frattempo, la Federazione calcistica austriaca starebbe lavorando per convincerlo a restare alla guida della nazionale, offrendo un rinnovo contrattuale e maggiori poteri decisionali.

A Napoli, infine, continua la ricerca di un vice Di Lorenzo. Uno dei nomi emersi nelle ultime ore è quello di Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia considerato un profilo interessante per età, qualità tecniche e prospettive di crescita.

Il difensore spagnolo è legato al club andaluso da un contratto in scadenza nel 2029 e viene valutato circa 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta accessibile dalla dirigenza partenopea, che potrebbe approfondire i contatti nelle prossime settimane per regalare al tecnico una valida alternativa sulla corsia destra.