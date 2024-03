Si entra nelle ultime 10 giornate di campionato e alle ore 15 del 17 marzo allo stadio Marcantonio Bentegodi, l’Hellas Verona ospita il Milan. Il fischio d’inizio ad opera dell’arbitro Maurizio Mariani della sezione CAN di Aprilia darà l’inizio delle ostilità in campo. A coadiuvare l’esperto fischietto ci saranno gli assistenti di linea Preti e Cecconi con Massimi IV uomo. Dalla sala VAR Mazzoleni con Marini in AVAR.

Crocevia importante per entrambe le squadre che hanno a disposizione solamente 30 punti da oggi alla fine del campionato.

I padroni di casa vivranno il termine dalla giornata, comunque vada fuori dalle ultime 3 in classifica, ma reduci da due vittorie consecutive hanno bisogno di portare a casa punti per arrivare alla matematica salvezza il prima possibile.

La squadra di Pioli è reduce dal passaggio del turno in Europa League ed ha pescato la Roma per giocarsi i quarti di finale. Il Milan poche ore dopo la vittoria sullo Sparta Praga, scende nuovamente in campo per allungare rispetto alle squadre in lotta per la Champions League dell'anno prossimo. Il calendario vedrà affrontare a distanza ravvicinata la squadra di Stefano Pioli con le big del campionato e le partite di Europa League contro la Roma, unico vero obiettivo rimasto assieme al piazzamento in campionato tra le prime 4.

Dopo il colpo subito alla gamba, le condizioni fisiche di Mike Maignan sembrano reggere e il portiere rossonero dovrebbe occupare il suo posto tra i pali. Stesso discorso per Davide Calabria. Turnover a centrocampo dove dovrebbe essere sicuro Isamel Bennacer con a fianco probabilmente Tijiani Reijnders. In attacco altra bocciatura per Samuel Chukwueze con il confermato Christian Pulisic assieme a Loftus-Cheek e a Rafael Leao, tutti e tre alle spalle di Noah Okafor con Olivier Giroud e Luka Jovic pronti dalla panchina.

In campionato il Milan è reduce da una risicata vittoria in casa contro l'Empoli ottenuta grazie ad un gol di Noah Okafor.

Il tecnico Marco Baroni dovrà fare a meno solamente dello squalificato Henry e dell’infortunato Cruz. Ballottaggio in attacco tra Noslin e Swiderski come farlo nove. A centrocampo gli uomini del momento Serdar, Duda e Folorunsho.

In difesa il tecnico toscano ritrova la fisicità del polacco Dawidowicz dopo aver scontato il turno di squalifica.

Hellas Verona i giocatori convocati da Baroni per la partita contro il Milan

Portieri: Montipò, Chiesa, Berardi, Perilli.

Difensori: Centonze, Vinagre, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Tchatchoua, Coppola.

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Dani Silva, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Folorunsho.

Attaccanti: Tavsan, Swiderski, Mitrovic, Noslin, Bonazzoli.

Hellas Verona - Milan le quote e il pronostico

Nonostante la stanchezza della trasferta a Praga di poche ore fa del Milan, i bookmakers non sembrano avere dubbi e assegnano la vittoria del Milan a 1,63 con il pareggio a 3,85 e la vittoria dei padroni di casa a 5,50.

Il campo del Bentegodi però è da sempre un tabù per il Milan. Entrambe le squadre a segno (GOL) è attestata a 1,82 con la quota NOGOL a 1,90 sempre per quanto riguarda i gol, over2,5 viene pagato 1,85 mentre l’over 3,5 passa vertiginosamente a 3,05 infatti il risultato esatto con la quota più bassa è lo 0-1 a 6,50 seguito pareggio per 1-1 a 7,75 tornano poi le vittorie degli ospiti con 0-2 a 8 e dal 1-2 a 8,50. Anche se con ogni probabilità Olivier Giroud partirà dalla panchina, il primo gol dell’incontro segnato da lui è quotato 4,75 seguito dal terzetto Noah Okafor, Rafael Leao e Luka Jovic a 5,75. Per il Verona il gol di Federico Bonazzoli come rete che apre l’incontro è quotato 10 seguito da Noslin a 13.