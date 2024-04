Nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe accendersi un derby della Madonnina per Jonathan David. L'attaccante del Lille, infatti, sarebbe finito nel mirino sia dell'Inter che del Milan. Il giocatore con ogni probabilità lascerà il Lille, essendo in scadenza di contratto a giugno 2025 e le due società milanesi si sarebbero fatte avanti. In queste ore è a Milano l'agente del centravanti e potrebbe esserci stato già un incontro per sondare il terreno.

Un altro nome che con ogni probabilità infiammerà il mercato è quello di Nicolò Zaniolo.

L'italiano tornerà al Galatasaray dopo un'annata decisamente altalenante con l'Aston Villa, ma preme per tornare in Italia. Due società si sarebbero mosse con maggiore decisione, il Napoli e la Fiorentina.

La possibile mossa dell'Inter

L'Inter si sta muovendo per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima sessione di calciomercato. Chiuso l'acquisto di Mehdi Taremi, che arriverà a parametro zero dal Porto, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno anche per Jonathan David. Operazione tutt'altro che semplice visto che non manca la concorrenza ma in queste ore ci sarebbe stato un incontro anche con il suo procuratore. Il classe 2000 ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e questo potrebbe facilitare la trattativa con il Lille, che fino a un anno fa lo valutava almeno 50 milioni di euro.

Oggi la trattativa potrebbe andare in porto per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Martìn Satriano, che in Francia conoscono bene visto che è in prestito al Brest, valutato 10 milioni di euro.

Un'eventuale operazione in entrata in attacco per i nerazzurri implicherebbe inoltre la cessione sia si Marko Arnautovic sia di Alexis Sanchez.

La possibile strategia del Milan

Anche il Milan ha mosso i primi passi per Jonathan David essendo alla ricerca di un rinforzo al centro dell'attacco in vista della prossima estate. I rossoneri avrebbero già stanziato la cifra da investire per il reparto avanzato, che dovrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il canadese potrebbe essere preferito a Joshua Zirkzee, che il Bologna valuta almeno 60 milioni di euro.

D'altronde David garantisce comunque dal punto di vista finalizzativo essendo a quota 16 gol in 28 partite di campionato in questa stagione, dopo aver messo a segno 24 reti l'anno scorso.

Il Milan in estate molto probabilmente saluterà Olivier Giroud, in scadenza di contratto e desideroso di un'avventura in MLS. Con Jonathan David, dunque, l'attacco rossonero potrebbe essere completato con Leao, Chukwueze, Pulisic, Okafor e Luka Jovic, il quale può rinnovare per un altro anno visto che i rossoneri hanno un altro anno di opzione.

Fiorentina e Napoli su Zaniolo

La Fiorentina e il Napoli intanto avrebbero messo gli occhi su Nicolò Zaniolo in vista della prossima estate. Il giocatore tornerà al Galatasaray in estate ma i turchi lo potrebbero cedere.

Gli azzurri cercano un calciatore che possa alternarsi con Matteo Politano e che sia duttile, adattandosi anche sulla trequarti. Lo stesso vale per i viola, che vogliono un innesto di qualità sulla trequarti. I turchi lo valutano intorno ai 20 milioni di euro, ma pare difficile che l'affare possa andare in porto a titolo definitivo, venendo da un'annata negativa in Premier League, avendo segnato solo 2 gol in 23 partite. Sia i partenopei che il club di Rocco Commisso proveranno a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto (che diventerebbe obbligo a determinate condizioni).