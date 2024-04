Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha dato per certa la notizia che vorrebbe la Juventus pronta ad affidare la propria panchina nella prossima stagione a Thiago Motta.

Dell'allenatore attualmente in forza nel Bologna e delle modifiche che apporterebbe alla compagine piemontese ha parlato a Rai Sport anche il giornalista Mimmo Cugini.

Mecca: 'Thiago Motta sarà l'allenatore della Juventus e Giuntoli sta già lavorando per strutturargli la squadra'

"Thiago Motta sarà l’allenatore della Juventus e si sta già lavorando alla struttura della sua squadra" questo è il messaggio che ha postato sulle proprie pagine X nelle scorse ore lo speaker vicino ai colori bianconeri Edoardo Mecca.

Quest'ultimo, restando in tema Juventus, ha poi scritto un secondo post dedicato all'organigramma della società bianconera: "Ciò di cui ha bisogno la Juve per il futuro è dare carta bianca ad un uomo di riferimento in società e da lì si strutturi il progetto futuro. Stop alle fazioni interne e alle correnti divise, che hanno solo creato caos". Mecca, commentando infine l'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe Felipe Anderson ad un passo dal raggiungere l'accordo con i bianconeri per la prossima estate ha scritto: "Felipe Anderson potrebbe essere un buon cambio, a patto che non si vendano Soulé e Yildiz". A questo messaggio è poi scaturito un botta e risposta tra lo speaker piemontese ed un utente non troppo contento dell'eventuale arrivo del brasiliano alla Continassa: "Ad Anderson contratto minimo di 3 anni (te lo trascini fino ai 34 anni) a 5 milioni l'anno" scrive il tifoso, al quale Mecca replica poi: "Io sono d’accordo con te, però con la Champions un parametro zero che non pretenda la titolarità può tornare utile.

E credo non sarà l’unico parametro zero over 30 ad arrivare".

Juventus, Cugini: 'Contatti tra Giuntoli e Thiago Motta: l'italo-brasiliano porterebbe una vera rivoluzione alla Continassa'

Dell'eventuale arrivo di Thiago Motta alla Juventus ha parlato ai microfoni di Rai Sport anche il giornalista Mimmo Cugini: "Le notizie sono quelle di un contatto tra Giuntoli e Thiago Motta e di una preferenza del Ds per Thiago Motta che porterebbe una vera rivoluzione dal punto di vista dell'organico.

Sarebbe tutto più facile invece se tornasse Antonio Conte perché il gioco è abbastanza simile con un 3-5-2, conosce l'ambiente e credo che sia un'ipotesi da tenere in considerazione". Cugini, commentando poi le indiscrezioni che vorrebbero anche Zidane accostato alla Juventus, ha sottolineato come il profilo del francese sarebbe complicato per la sua ritrosia nel tornare in panchina.