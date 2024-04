Joseph Nonge Boende, Arkadius Milik e Moise Kean, ma anche Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior: questi alcuni dei calciatori della Juventus in odore di lasciare il club la prossima estate. Nonostante non sia ancora chiaro se in panchina proseguirà o meno Massimiliano Allegri, le indiscrezioni sul mercato di casa bianconera che verrà proseguono senza soluzione di continuità. L'impressione è che si assisterà ad una vera rivoluzione.

Le possibili cessioni della Juve: da Nonge a Miretti

Oltre a quella di Joseph Nonge Boende, che potrebbe essere ceduto in prestito, sarebbe a rischio anche la permanenza di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno e in odore di sposare un'altra causa.

Al francese potrebbero aggiungersi Hans Nicolussi-Caviglia, come contropartita tecnica per l'acquisto di un altro profilo o in prestito, e Fabio Miretti, che dovrebbe essere girato in prestito per dargli la possibilità di andare a giocare con continuità in Serie A. Spostandoci invece nel settore avanzato, sono diversi i nomi che potrebbero lasciare Torino nel Calciomercato estivo, uno su tutti quello di Samuel Iling-Junior.

La Juventus valuterebbe le cessioni di Iling-Junior, Milik e Kean

La Juventus starebbe dunque vagliando la cessioni di Samuel Iling-Junior, in scadenza di contratto a giugno 2025 con un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, Arkadius Milik e Moise Kean: il polacco ha un prezzo di mercato di 10 milioni di euro circa, il secondo invece di circa 20 milioni di euro.

Andrà infine valutato anche il futuro di due big della rosa come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: il serbo sembra vicino ad un rinnovo di contratto di uno o due anni con ingaggio spalmato (l'attuale accordo scade nel 2026), l'ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2025 e dovrebbe andare a prolungare per altri 12 mesi a 5 milioni di euro l'anno (lo stesso ingaggio che percepisce oggi).

Proprio di Dusan Vlahovic e di un suo confronto con uno degli obiettivi di mercato della Juventus, Joshua Zirkzee, ha parlato nelle ultime ore a Tmw Radio l'ex calciatore ed opinionista Antonio Di Gennaro: "Tra Vlahovic e Zirkzee alla Juve prenderei Zirkzee tutta la vita, perchè tecnicamente è più forte di tutti. Come fa giocare la squadra non c'è nessuno come lui, anche a livello internazionale.

Non li vedrei insieme come movimenti e tutto. Zirkzee deve avere altro attorno, un centrocampista offensivo e due esterni forti. Zirkzee sarebbe perfetto in questo Milan, con un altro esterno magari oltre a Leao".