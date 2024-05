"Allegri? Non è giusto che la responsabilità vada tutta al mister quando si perde, perché in campo ci andiamo noi": queste le parole di Mattia Perin raccolte nelle ultime ore durante l'evento di presentazione dello Juventus Creator Lab.

Il secondo portiere dei bianconeri ha offerto una serie di considerazioni interessanti sull'annata della compagine piemontese e sugli obiettivi che sono rimasti da raggiungere per rendere positiva una stagione che nella prima parte sembrava poter addirittura regalare un'insperata corsa scudetto con l'Inter.

Perin: 'La Coppa Italia sarebbe incredibile'

"Vincere un trofeo dopo questi due anni sarebbe qualcosa di incredibile per noi. Ma prima dobbiamo pensare alla Salernitana e daremo tutto in questa gara: non dobbiamo sottovalutarli e arrivano da una grande gara contro l'Atalanta, abbiamo l'occasione di centrare la Champions che è troppo ghiotta per fallirla" ha proseguito l'ex Genoa parlando di quello che per i bianconeri è un vero e proprio match ball. In caso di successo domenica contro la compagine campana, ultima in classifica e già retrocessa, la Juventus staccherebbe infatti ufficialmente il pass per la Champions League 2024-25.

"La stagione non è finita, dobbiamo ancora dimostrare qualcosa.

Non so quante squadre dopo un periodo in cui stavamo annegando avrebbero avuto forza di compattarsi e tornare a galla. Non ne siamo usciti completamente, ma tutti hanno messo abnegazione e sacrificio per trovare migliori performance individuali e di squadra. Non avessimo carattere e umiltà non avremmo vinto tante gare negli ultimi minuti.

Abbiamo qualità caratteriali da vendere".

In chiusura un cenno al futuro: "Qui nessuno ha il posto sicuro. Ho 31 anni, ciò che non è mai mancata è la professionalità e la voglia di migliorarsi. Anche i più giovani sono stati fonte di ispirazione ed entusiasmo. Vedere il loro entusiasmo è stato contagioso anche per me".

La situazione contrattuale di Perin e le indiscrezioni su un possibile trasferimento al Monza

Mattia Perin in questa stagione ha totalizzato 2 presenze in Serie A e 4 in Coppa Italia, poco anche perchè data l'assenza di competizioni europee Massimiliano Allegri ha alternato molto poco i suoi due estremi difensori.

Il contratto del portiere ex Pescara scadrà a giugno 2025 e la sua permanenza non è scontata: diverse voci lo danno come possibile nuovo giocatore del Monza nell'ambito della trattativa che potrebbe condurre Michele Di Gregorio a fare il percorso inverso trasferendosi a Torino.